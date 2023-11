La Poste Tunisienne : Deux timbres à la mémoire de Moncef Charfeddine et Tahar Melligi

La Poste Tunisienne annonce l’émission, à partir de demain jeudi 2 novembre 2023, de deux timbres-poste, à la mémoire de Moncef Charfeddine et Tahar Melligi.

Dans une note diffusée ce jour, la Poste affirme que l’émission de ces deux timbres «vise à contribuer à la préservation de la mémoire nationale et pour rendre hommage aux personnages célèbres tunisiens qui ont marqué la vie intellectuelle, culturelle et médiatique tunisienne».

Les deux timbres- poste ainsi que d’autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers son site, à partir demain, précise encore la même source.

Moncef Charfeddine homme de culture tunisien, par excellence, originaire de Sousse où il avait fait ses études primaires avant d’intégrer le collège Sadiki à Tunis. Écrivain, historien, et producteur de radio et de télévision il a notamment fondé, en 1975, la Maison d’Édition Ibn Charaf qui a édité, son premier livre La Presse Humoristique en Tunisie, ainsi que la Revue culturelle et sportive Forum, dont il a été le rédacteur en Chef. Il est décédé le 15 avril 2022, à l’âge de 94 ans.

Tahar Melligi était journaliste, écrivain et grand critique, surnommé «l’historien des artistes». Artiste dans l’âme et passionné de musique et de cinéma et de théâtre, il a notamment composé un certain nombre de chansons et a également participé à plusieurs œuvres et séries dramatiques. Il a notamment travaillé à la radio et la télévision, ainsi qu’avec le journal Al Sabah. Il a tiré sa référence le 10 août 2022, à l’âge de 85 ans.

Y. N.