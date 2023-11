LTDH : Appel urgent à l’action et à la solidarité pour la Palestine

Dans une «Lettre ouverte à l’attention de la communauté internationale », la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme lance un «Appel urgent à l’action et à la solidarité pour la Palestine» que nous reproduisons ci-dessous.

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme, lauréate du prix Nobel de la paix en 2015 en tant que membre du Quartet parrainant le dialogue national, s’adresse à la communauté internationale pour exprimer son indignation et sa condamnation face à la campagne d’extermination et les violations flagrantes des droits de l’homme commises par l’entité occupante à l’encontre du peuple palestinien, causant plus de 8 000 martyrs, 20 000 blessés et des dizaines de milliers de personnes déplacées.

Depuis le début du mois d’octobre, nous assistons à une escalade sans précédent de la violence et de la répression exercées par l’entité occupante, se comportant ouvertement en régime d’apartheid. Cette campagne militaire d’une brutalité inouïe viole les principes fondamentaux du droit international humanitaire, avec l’utilisation effrénée d’armes interdites, le piétinement des droits inaliénables du peuple palestinien, et ce, avec le soutien militaire et politique inconditionnel de certains États, renforçant ainsi l’impunité de ces crimes et aggravant la souffrance du peuple palestinien.

L’inaction internationale et l’hésitation des Nations Unies face à cette tragédie sont non seulement incompréhensibles, mais également totalement inacceptables. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales, semble aujourd’hui impuissant et dépourvu de la volonté nécessaire pour agir conformément à ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies.

Même la résolution de l’Assemblée générale appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat n’a pas dissuadé l’entité occupante d’intensifier les massacres et de renforcer le blocus dans le but d’exterminer ou de déplacer le peuple palestinien de ses terres.

En tant qu’organisation engagée depuis des décennies à promouvoir la justice et les droits de l’homme et le droit des peuples à l’autodétermination, nous lançons un appel urgent à toutes les structures de la communauté internationale pour une action immédiate visant à mettre fin à cette agression. Nous appelons à:

1- Une condamnation forte et explicite des massacres commis par l’entité occupante en Palestine, en particulier à Gaza.

2- Des mesures concrètes pour mettre fin à l’agression, lever le blocus inhumain imposé à Gaza et fournir une aide humanitaire d’urgence à la population.

3- La condamnation des États et des acteurs ayant soutenu ou facilité l’agression contre le peuple palestinien.

4- La reconnaissance du droit inaliénable du peuple palestinien à l’autodétermination, à la liberté et à la résistance contre l’occupation.

5- La création d’un tribunal international spécial pour juger et punir les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis contre le peuple palestinien.

Nous soulignons que la responsabilité de protéger le peuple palestinien et sa dignité incombe à nous tous. La situation d’urgence humanitaire et la souffrance continue des Palestiniens exigent une action immédiate et résolue.

Nous sommes convaincus qu’avec l’élan de solidarité internationale, le changement est possible et la justice peut être atteinte.

Avec tout notre respect et notre engagement indéfectible envers la justice et les droits de l’homme.