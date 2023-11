Un haut fonctionnaire de l’Onu dénonce le «génocide en cours en Palestine»

Le directeur du bureau des droits de l’homme des Nations Unies, Craig Mokhiber, a démissionné de son poste, en signe de protestation contre l’inaction de la Communauté internationale et des instances majeures de l’Onu concernant les droits des Palestiniens.

Craig Mokhiber a adressé une lettre au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, où il expose sa position sur la situation, soulignant que le conflit actuel est une manifestation du génocide en Palestine.

«La situation actuelle en Palestine est un exemple frappant de génocide en cours. Le projet colonial européen, axé sur l’ethno-nationalisme en Palestine, entre maintenant dans sa phase terminale, conduisant à l’accélération de la destruction des dernières traces de la vie palestinienne autochtone en Palestine», a déclaré le défenseur des droits de l’homme dans sa missive.

Lundi 30 octobre 2023, Mokhiber a déclaré que «le génocide auquel nous assistons en Palestine est le résultat de décennies d’impunité israélienne, soutenue par les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux, ainsi que de décennies de déshumanisation du peuple palestinien par les principaux médias occidentaux». «Les deux phénomènes doivent cesser immédiatement», avait-il ajouté.

Cette démission intervient alors que la situation à Gaza est devenue tragique, avec plus de 8 000 pertes en vies humaines, en grande majorité des femmes et des enfants, résultant des bombardements israéliens depuis 23 jours.

La semaine précédente, 800 universitaires spécialisés en droit international, études sur les génocides et conflits ont émis un avertissement concernant le conflit à Gaza, mettant en avant une série d’actes en violation du droit international et exprimant leur inquiétude quant à la possible commission d’un génocide à Gaza.

Dans leur déclaration, ils ont précisé que cet avertissement n’était pas formulé légèrement, mais qu’il était motivé par la gravité exceptionnelle de la situation.

