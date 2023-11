Accord UE-Tunisie : des promesses qui ne pourront être tenues

Les images de deux premiers ministres (italien et néerlandais) et d’un président de la Commission (européenne) serrant la main du président tunisien, Kaïs Saïed, en juillet dernier, peuvent suggérer que quelque chose de substantiel a été réalisé avec ce qu’on appelle l’accord tunisien. La réalité est moins impressionnante.

Par Sophie in ‘t Veld *

Il ne s’agit pas d’un modèle de politique migratoire durable, comme certains le prétendent. Il suffit de voir les échecs très prévisibles de l’accord : le nombre de personnes quittant la Tunisie est en hausse et l’île italienne voisine de Lampedusa est en crise. Les passeurs sont contents car leurs revenus augmentent, tandis que de plus en plus de personnes meurent dans le désert.

Le président tunisien met l’Europe dans le pétrin en demandant plus d’argent tout en refusant aux délégations de l’Union européenne l’accès à son pays. Ensuite, il a même renvoyé une partie de l’argent.

Lorsqu’il s’agit d’examiner le contenu de l’accord, nous pouvons être brefs. L’accord n’est pas exécutoire, car l’UE manque de moyens de pression sur le gouvernement tunisien – ce qui était déjà clair au moment de sa signature. Pourquoi alors se donner la peine d’organiser une fastueuse cérémonie de signature ? Parce que le spectacle en lui-même était l’objectif.

Au spectacle d’une politique migratoire défaillante doit correspondre des accords tout aussi spectaculaires, comme celui conclu à Tunis. Aux images troublantes provenant des centres d’accueil surpeuplés doivent s’opposer des séances de photos de dirigeants à l’air énergique sur les quais de Lampedusa. À chaque séance photo, des promesses sont faites au public – des promesses qui ne pourront être tenues.

Besoin d’une plus grande solidarité européenne

Les gouvernements des États membres de l’UE et leur Conseil européen sont incapables de résoudre seuls les problèmes de migration. Le Conseil n’est ni apte à gouverner, ni à légiférer. Cela devient évident dans le fait que l’accord ne fonctionne pas; il a le statut juridique de sous-verre à bière. Il s’agit d’un «protocole d’accord» – à peine d’un traité international. Quelle que soit l’étiquette apposée sur l’accord avec la Tunisie, l’Italie et Lampedusa n’en sont pas aidées, ni par l’arrêt des missions de sauvetage.

Pour une solution durable, nous avons besoin de réformes internes. Les pays du pourtour méditerranéen ont besoin de la solidarité européenne, ce qui signifie une répartition des migrants entre les différents États membres. Nos dirigeants le savent, mais ils souhaitent faire disparaître cette vérité inconfortable en se concentrant uniquement sur la «dimension extérieure» – le jargon désignant la fermeture des frontières et l’interdiction totale aux personnes de venir en Europe.

Cette stratégie n’a jamais fonctionné, mais les États membres la poursuivent quand même, parce qu’ils ressentent le besoin de montrer qu’ils font quelque chose. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés avec un spectacle pompeux en Tunisie. Les premiers ministres italien et néerlandais étaient là pour donner à l’accord une partie de l’aura de leurs fonctions, mais ils n’ont joué aucun rôle formel. Les chefs de gouvernement étaient là pour «polir la crotte», comme diraient nos amis américains. Le commissaire Olivér Varhelyi a fait le vrai travail; la signature proprement dite. Le pauvre commissaire était un stylo à plume, arrivé de Bruxelles par avion.

Besoin d’un processus plus démocratique

Cet accord ne peut pas être réglé. Il ne peut certainement pas s’agir d’un modèle de politique migratoire globale. Oui, nous devons conclure des accords avec des gens que nous n’aimons pas, mais nous ne devons pas abaisser nos normes ni abandonner nos valeurs. Nous ne devons pas laisser des gens mourir dans le désert, ni stimuler les activités des trafiquants d’êtres humains qui profitent clairement de cet accord.

Il est temps de revenir à une manière normale de faire les choses au sein de l’UE; les processus législatifs ennuyeux. Il y aura moins de séances de photos, mais c’est beaucoup plus démocratique et beaucoup plus efficace.

Au moment où vous lisez ces lignes, les deux véritables législateurs de l’UE – le Parlement et le Conseil – auront pris position sur un ensemble de politiques migratoires qui forment un vaste pacte européen commun sur l’asile et la migration. Les États membres devraient les laisser parler et leur permettre non seulement de suggérer, mais aussi de décider de véritables solutions.

Traduit de l’anglais.

* Eurodéputée, coordinatrice du groupe Renew au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen.

Source : The parliament.