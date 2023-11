Corruption : Arrestation d’un chef d’agence bancaire à la Marsa

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation d’un chef d’agence bancaire d’une banque privée à la Marsa ( banlieue nord de Tunis), qui a été placé en détention pour corruption et détournement de fonds.

Dans un communiqué publié ce jeudi 2 novembre 2023, le DGSN précise qu’une enquête a été ouverte suite à une plainte déposée directeur d’audit et d’inspection de la banque suite à la découverte d’un manque de 75.000 dinars tunisiens sur les comptes de l’agence.

La police judiciaire de La Marsa a mené les investigations nécessaires et les soupçons s’étaient tournés vers le chef d’agence qui a été arrêté et qui a avoué son forfait.

Lors de son interrogatoire il a indiqué avoir donné, à un client, sans garantie et d’une manière illégale une somme de 75.000 dinars qu’il n’a pas déclarée dans le système.

Le client avait promis de rembourser rapidement l’argent et d’offrir en contrepartie au chef d’agence 5.000 dinars, ce qu’il na jamais fait et s’est même évaporé depuis, ajoute encore la même source.

Le tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention du cadre de la banque et a décidé de le poursuivre pour vol qualifié, détournement de fonds et abus de confiance et un mandat de recherche a été émis contre le client qui a bénéficié de cette somme, jamais remboursée.

Le ministère public a également chargé la police judiciaire de la Marsa de poursuivre les investigations dans cette affaire.

Y. N.