Manifestation pro-Palestine et anti-Israël à Paris (photos)  

Alors que les bombardements de l’armée israélienne se poursuivaient dans la bande de Gaza, des manifestations en soutien à la Palestine ont eu lieu, samedi 4 novembre 2023, dans plusieurs grandes villes du monde hier, dont Paris, où ces photos ont été prises par notre collègue

Reportage de Abdellatif Ben Salem.

La manifestation organisée à l’appel d’associations, de syndicats et de partis politiques, n’a pas été interdite par la préfecture de police. Il s’agit de la première mobilisation en soutien au peuple palestinien non-interdite à Paris. Elle a démarré à 15h00 la place de la République pour se diriger vers Nation. Et a rassemblé plusieurs milliers de personnes.

Le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, faisait partie du cortège. Il a appelé à un «cessez-le-feu» immédiat à Gaza, où se déroule selon lui «un massacre épouvantable» par allusion aux bombardements israéliens. «Le plus important, le plus urgent, le plus immédiat c’est: cessez-le-feu», a-t-il exhorté.

D’autres manifestations et rassemblements similaires ont eu lieu en France samedi, notamment à Bordeaux, Orléans, Rouen, Nice et Strasbourg. On a entendu plusieurs slogans dont «So, so, so, solidarité avec les Gazaouis» ou «Israël terroriste, Macron complice».

Quelque 19 000 personnes ont manifesté dans la capitale française, selon la préfecture, et 60 000 selon la CGT.

Citée par Le Parisien, Leila Gharbi, assistante juridique de 46 ans, qui tient un drapeau palestinien, est venue à Paris pour que «le génocide cesse» : «Il faut un cessez-le-feu immédiat». À ses côtés, sa fille Inès, étudiante de 21 ans, veut que «la barbarie s’arrête». De son côté, Keltoum Alouache est venue «pour les enfants de Gaza et de la Palestine». «On est contre personne», précise cette retraitée algérienne de 75 ans, qui tient un drapeau palestinien.

«Free Palestine» («Libérez la Palestine») et «Cessez le feu, halte aux bombes sur les civils !», clament certaines des pancartes. Aux côtés de slogans, majoritaires, de soutien à Gaza, d’autres visent Israël tel «Etat d’Israël assassin, Macron complice», lancé au micro d’un camion du NPA. «Boycott Israël» ou «Israël est un État terroriste !», ou «Soutenir la Palestine n’est pas un crime», lit-on aussi sur certaines pancartes.