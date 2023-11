«Nous sommes prisonniers dans nos maisons et les soldats israéliens dorment dans nos chambres à coucher» (Vidéo)

Ce reportage d’un journaliste américain datant de 2009 diffusé par la chaîne turque TRT montre ce que les Palestiniens dans les territoires occupés endurent sous l’occupation israélienne et quand ils réagissent à l’humiliation et au terrorisme quotidiens, ils sont accusés de terrorisme. Vidéo.

Ce reportage montre deux familles palestiniennes de Naplouse, en Cisjordanie, censée être un territoire administré par l’Autorité palestinienne depuis les accords d’Oslo en 1994. Il montre deux frères, dont les maisons sont situées au point le plus culminant de cette ville. Pour surveiller les mouvements des populations en bas, des soldats israéliens viennent tous les jours occuper leurs maisons, enferment les maris, leurs épouse et leurs enfants dans la cuisine ou dans les chambres situées au rez-de-chaussée et réquisitionnent tout le premier étage qu’ils transforment en poste d’observation.

«Nous sommes enfermés toute la journée. Ils laissent nos enfants aller à l’école, à condition que nous ne disions rien à personne de ce que nous endurons. Si nous parlons, nos enfants sont empêchés d’entrer à la maison à leur retour de l’école», raconte l’un des frères au micro du journaliste américain dont la caméra capte la présence et la voix des soldats israéliens lui intimant l’ordre de partir.

Le reportage est très justement intitulé : «Nous sommes prisonniers dans nos maisons et les soldats israéliens dorment dans nos chambres à coucher».

C’est là l’une l’une des formes de terrorisme au quotidien qu’endurent les Palestiniens depuis des décennies et dont les médias internationaux, par complicité active, ne parlent jamais. Netanyahou et sa bande de criminels galonnés étant assurés d’une impunité totale pour tous les abus et les massacres qu’ils commettent.

Et il se trouve toujours des politiques, des intellectuels et des journalistes occidentaux bien-pensants pour nous rebattre les oreilles avec l’histoire d’un Hamas groupe terroriste voulant jeter les Israéliens à la mer.

En attendant, ce sont les Israéliens qui sont en train de massacrer les Palestiniens, de raser leurs maisons, de mettre le feu et à sang leurs villes, de détruire leurs hôpitaux, leurs écoles et autres infrastructures vitales et de les pousser sur les routes de l’exode, avec l’aide active, en finance et en armement, des pays occidentaux, les Etats-Unis, le Canada, la France et l’Allemagne en tête.

