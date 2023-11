Meurtre de Refka Cherni : L’époux condamné à 30 ans de prison

La dynamique féministe a annoncé, ce jeudi 9 novembre 2023, qu’au 4e procès de l’affaire Refka Cherni tuée par balles par son époux policier, le tribunal de première instance du Kef a rendu son verdict.

L’homme qui a tiré cinq balles avec son arme de service sur Refka Cherni son épouse et mère de son enfant, le 9 mai durant le mois de ramadan de l’année 2021 peu avant la rupture de jeûne, a été condamné hier à 30 ans de prison ferme, indique la dynamique féministe regroupant des organisations et des associations militant pour la cause féminine.

Rappelons qu’avant le drame, Refka Cherni avait porté plainte contre son époux plusieurs fois au district sécuritaire du Kef pour violences conjugales…

Notons aussi que depuis janvier 2023, 16 femmes ont été tuées en Tunisie, selon l’association Aswat Nissa, qui appelle à l’application stricte de la Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Photo du premier procès dans l’affaire Refka Cherni

Y. N.