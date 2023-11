Plus de 10.000 morts à Gaza : Netanyahou rejette de nouveau les appels au cessez-le-feu

Benyamin Netanyahou a de nouveau rejeté, ce mercredi 8 novembre 2023, tout cessez-le-feu dans la bande de Gaza, où les frappes de l’occupant israélien ont fait plus de 10.000 morts dont plus du tiers sont des enfants et des milliers de blessés pris en charge dans des hôpitaux débordés et en manque d’équipement et d’électricité…

«Je voudrais écarter toutes sortes de rumeurs vaines qui nous parviennent de toutes parts, et répéter clairement une chose: il n’y aura pas de cessez-le-feu sans la libération de nos otages. Tout le reste est futile», a-t-il encore indiqué ce jour,

De son côté l’AFP, citant une source du Hammas, a indiqué que le Qatar menait une médiation pour libérer 12 otages, dont six Américains, en échange «d’une trêve humanitaire de trois jours»

Toutefois l’Onu et d’autres Ong ont réitéré leurs appels à un cessez-le-feu «ou à une pause qui permettrait d’acheminer de l’aide à la population privée d’eau, d’électricité, de nourriture et de médicaments», sachant que son directeur du bureau des droits de l’homme Craig Mokhiber vient de démissionner de son poste, en signe de protestation tout en dénonçant un «génocide en cours en Palestine».

Pour sa part l’Organisation mondiale de la santé (OMS) continue à tirer la sonnette d’alarme sur la situation humanitaire et sanitaire à Gaza : «L’Histoire nous jugera tous sur ce que nous ferons pour mettre fin à cette tragédie», commentera notamment Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Y. N.