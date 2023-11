Kaïs Saïed hausse le ton contre «ceux qui cherchent à porter atteinte à la sécurité de l’État

Le président de la république, Kaïs Saïed, a eu vendredi 10 novembre 2023 un entretien avec le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, au Palais de Carthage, au cours duquel il a souligné la nécessité de lutter contre toute forme de criminalité en Tunisie.

Le chef de l’Etat a exhorté toutes les autorités compétentes à lutter contre les monopoles et à neutraliser les réseaux criminels, soulignant que «plusieurs parties dans le pays cherchent désespérément à porter atteinte à la sécurité de l’État et à la paix sociale».

Saïed a réaffirmé qu’«il ne fermera pas les yeux sur quiconque cherche à s’en prendre à la sécurité de l’État et à ses institutions, ni sur quiconque tente de semer le désordre et d’abuser des citoyens de quelque manière que ce soit».

Il a enfin salué les efforts déployés par les forces de sécurité pour consolider la sécurité et assurer la sécurité des citoyens dans tout le pays.

Cette déclaration intervient sur un fond d’intensification de la campagne d’arrestations parmi les acteurs politiques et économiques, poursuivis en justice pour atteinte à la sûreté de l’Etat, corruption et blanchiment d’argent. Elle annonce aussi un durcissement politique du régime alors que la situation économique se détériore marquée par des pénuries de produits de première nécessité et des hausses de prix successifs que rien ne semble devoir arrêter, alors que l’inflation persiste à l’intérieur et à l’extérieur.

I. B.