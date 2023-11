La Steg va construire un gazoduc Tataouine et Médenine

Suite à une autorisation accordée par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) va construire un gazoduc appelé Ghrabat-Ghardhab-Tataouine qui traversera les gouvernorats de Tataouine et Médenine.

L’annonce a été faite dans un décret publié au Journal officiel de la république tunisienne dans son numéro du 10 novembre.

La Steg sera autorisée pour une durée indéterminée à construire, poser et exploiter le gazoduc.

Les travaux de pose et d’exploitation du gazoduc sont soumis à des règles et normes techniques en matière de protection des personnes et de l’environnement.