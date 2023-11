Pour les migrants, le rêve d’une nouvelle vie en Europe tourne au cauchemar en Tunisie

Des milliers de personnes entreprennent le périlleux voyage jusqu’au sommet de l’Afrique dans l’espoir de trouver un avenir à travers la Méditerranée. Mais la répression tunisienne des traversées en bateau a laissé de nombreuses personnes dans le flou. (Photos Amine Landoulsi).

Par Amel Rachdi

Il a fallu près de deux ans et une énorme somme d’argent à Yanelle* pour passer de son pays d’origine, le Cameroun, à la Tunisie. Contrainte par les circonstances sur le terrain d’emprunter un itinéraire détourné bien plus long que les 3 000 km entre les deux pays, elle a effectué la traversée à travers l’Afrique centrale et l’Afrique du Nord, à la recherche d’un endroit où rester et travailler. Le voyage lui a coûté bien plus cher qu’elle n’aurait pu l’imaginer.

Le conflit armé et l’instabilité politique dans son pays ont poussé cette femme de 39 ans à se lancer dans une aventure épuisante, comme cela a été le cas pour des milliers d’autres. Le voyage de Yanelle s’est terminé au sommet de l’Afrique, juste de l’autre côté de la mer par rapport à l’Europe. Mais la récente répression des autorités tunisiennes contre les traversées en petits bateaux a compromis ses chances de s’en sortir, et les épreuves pénibles de son voyage ont jusqu’à présent détruit sa santé physique et mentale.

Des milliers de personnes, comme Yanelle, quittent des pays aux économies en difficulté, où les emplois sont rares et les salaires bas, pour venir en Tunisie avec le cœur tourné vers l’Europe, à un trajet en bateau court mais dangereux. Selon un récent rapport du HCR, sur 143 211 immigrants arrivés en Italie entre le 1er janvier et le 30 octobre à travers la Méditerranée, 91 875 venaient de Tunisie, 44 032 de Libye et le reste d’Algérie, de Turquie et d’ailleurs.

«Si je pouvais remonter le temps, je ne quitterais jamais le Cameroun», a déclaré Yanelle au Guardian, alors qu’elle attendait au refuge de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHRC) à Tunis. «Je préfère mourir au combat plutôt que de vivre ce que j’ai vécu», ajoute-t-elle

Violée, maltraitée et torturée

Alors qu’elle traversait le Sénégal, Yanelle a été capturée par des trafiquants d’êtres humains. «Ils m’ont détenue pendant une semaine. J’ai été violée, maltraitée et torturée avant de réussir à m’échapper», dit-elle, les mains tremblantes de détresse.

De là, elle s’est rendue au Kenya, puis en Guinée-Bissau et ensuite en Gambie, où elle a travaillé comme vendeuse ambulante pour gagner sa vie.

«Quand j’ai réussi à trouver un logement, deux hommes sont entrés par effraction dans ma maison et m’ont violée», raconte-t-elle en fondant en larmes.

Décidant de quitter le pays après l’assaut, elle a suivi les conseils d’un ami camerounais et a contacté des passeurs qui l’ont emmenée, elle et d’autres personnes, via le Mali, en Algérie jusqu’à ce qu’ils atteignent la Tunisie – dans l’espoir de traverser un jour la mer vers l’Europe. «Nous avons été confrontés à la faim, aux abus et aux bandits qui nous volaient et violaient les femmes en plein jour et devant tout le monde, qui regardait sans rien faire. Ceux qui tombaient malades ou perdaient leurs forces étaient laissés pour compte», se souvient-elle.

Alors que la Tunisie renforce ses mesures contre les passeurs et les immigrants, beaucoup, comme Yanelle, ne veulent pas risquer de se faire prendre. Après son arrivée en Tunisie, Yanelle a accepté que l’Europe – et son rêve d’une vie meilleure là-bas – n’ait jamais été aussi loin. Après avoir demandé l’asile en Tunisie, elle tente désormais de se rétablir à Tunis grâce aux conseils proposés au refuge du HCR.

En juillet, l’Union européenne (UE) a proposé un accord de 900 millions d’euros à la Tunisie, en difficulté financière, pour freiner la migration vers l’Europe, dans le cadre de sa stratégie visant à réduire l’afflux de réfugiés en provenance d’Afrique en externalisant le contrôle des frontières vers les pays de l’autre côté de la Méditerranée. Le même mois, les autorités tunisiennes auraient expulsé des centaines de demandeurs d’asile d’Afrique subsaharienne vers les zones torride du désert à la frontière avec la Libye. Des dizaines de personnes auraient été retrouvées mortes avant que la Libye et la Tunisie n’offrent refuge à ceux qui ont survécu.

Bien que le président tunisien Kaïs Saïed ait finalement rejeté l’accord avec l’UE, son gouvernement a poursuivi sa répression contre les immigrants africains et les passeurs de clandestins.

Le 16 octobre, une agence de presse tunisienne a annoncé que les garde-côtes avaient «déjoué» 668 tentatives de traversée maritime au cours du mois précédent, impliquant 9 580 personnes, dont 3 486 Tunisiens. Le communiqué indique également que 346 passeurs et facilitateurs de migration ont été appréhendés au cours de la même période, et que 12 459 migrants en provenance de pays d’Afrique subsaharienne ont été empêchés d’entrer sur le sol tunisien.

Responsabilité envers la famille

Romdhane Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), affirme que les autorités sécuritaires tunisiennes ont intensifié leurs efforts pour empêcher les migrants à bord de bateaux de quitter leurs côtes. «Le nombre enregistré de tentatives de migration irrégulière déjouées par la Tunisie est environ 10 fois supérieur à celui enregistré il y a trois ou quatre ans», dit-il.

Les autorités tunisiennes ont également amélioré le système judiciaire afin de traduire en justice un plus grand nombre de passeurs appréhendés. Malek Khaldi, membre de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes (INLTP), déclare : «Le nombre d’affaires examinées devant les tribunaux en 2022 a atteint 650, contre une moyenne de 30 à 50 affaires portées devant les tribunaux les années précédentes.»

Au milieu de ces restrictions renforcées, le nombre de demandeurs d’asile en Tunisie a augmenté, explique Mustapha Djemali, chef du Conseil tunisien pour les réfugiés (CTR), partenaire du HCR. «Au 30 septembre, 10 834 personnes ont demandé l’asile, contre 8 940 enregistrées sur l’ensemble de l’année 2022», précise-t-il.

Selon Djemali, la majorité des immigrants arrivant en Tunisie viennent de Syrie, de Côte d’Ivoire, du Soudan et du Cameroun – des pays dont les économies sont ébranlées par des années de troubles et d’instabilité, laissant beaucoup d’entre eux incapables de trouver un travail régulier et de joindre les deux bouts. Aujourd’hui, la répression en Tunisie encourage nombre de ceux qui ont réussi à s’établir en Tunisie à rester sur place.

Mariam*, une Malienne de 34 ans, a une famille nombreuse au pays dont elle doit subvenir aux besoins et n’a pas réussi à trouver un emploi suffisamment rémunéré dans un pays où près de 20% d’une population en croissance rapide vit dans l’extrême pauvreté. Ainsi, début 2022, sans en parler à personne, elle est partie pour l’Europe, espérant que la prochaine fois que sa famille aurait de ses nouvelles, ce serait par le biais d’un transfert d’argent.

Mais en octobre 2023, des passants l’ont trouvée gravement malade au bord de la route dans la ville tunisienne de Kasserine et l’ont emmenée à l’hôpital de la ville où elle a reçu des soins médicaux. Elle est désormais soignée dans un refuge pour femmes maltraitées. Mariam raconte au Guardian qu’elle a été volée, violée et que tous ses papiers, y compris son passeport, ont été volés. «Je ne peux pas retourner au Mali. J’ai une responsabilité envers ma famille et je ne peux pas y gagner ma vie», dit-elle.

Une vie dans le flou

Pour Martial, diplômé en droit de 34 ans, c’est le coup d’État de 2013 dans son pays d’origine, la République centrafricaine, qui l’a poussé à partir, après avoir survécu de peu à l’enlèvement et à la torture par des milices armées : «J’étais l’un des rares à en sortir vivant. Un ami en Tunisie m’a conseillé de venir ici, d’obtenir un diplôme de deux ans pour améliorer mes chances d’emploi, puis de partir en Europe.»

Aujourd’hui, six ans plus tard, il se rend compte que ses projets sont vains. «J’ai obtenu mon diplôme mais, compte tenu des difficultés économiques actuelles que connaît la Tunisie, je ne parviens pas à trouver un emploi décent et il devient de plus en plus difficile de passer par l’Europe. Je suis coincé ici pour le moment», conclut-il.

Nasra, 28 ans, originaire de Hodeidah au Yémen, affirme que sa famille, dont son mari et ses huit enfants, âgés de 1 à 11 ans, se dirigeait vers l’Europe via le Maroc où ils ont des proches prêts à les aider. Mais au cours de leur voyage, qui les a conduits à travers le Soudan turbulent et les a laissés au bord de la famine au Niger, ils ont changé de cap vers la Tunisie.

«Nous avons été déposés par la police algérienne des frontières dans le désert du Niger pendant une semaine sans nourriture et seulement six bouteilles d’eau, que nous avons laissées à nos enfants, raconte Nasra. C’était une expérience de mort imminente. Pas d’abri, pas de nourriture, en plus de la menace des bandits et du contrôle des frontières. Nous avons de la chance d’avoir pu nous en sortir vivants.»

Son mari, déterminé à assurer un avenir meilleur à sa famille, a traversé la Méditerranée et est arrivé aux Pays-Bas il y a trois mois. Là, il espère régler son statut juridique et faire venir sa famille le rejoindre.

«C’était tout simplement trop risqué de soumettre nos enfants à des situations plus menaçantes», explique Nasra. Pour l’instant, comme tant d’autres, elle vit dans le flou, dépendante de l’aide et incapable de planifier un quelconque avenir.

Traduit de l’anglais.

Source : The Guardian.

* Les noms ont été modifiés ou seuls des noms uniques ont été utilisés pour protéger les identités