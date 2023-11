Des Ukrainiens solidaires avec le peuple palestinien

Alors que l’intervention armée d’Israël sur Gaza se poursuit et les morts de la population civile continuent d’augmenter avec le soutien direct ou indirect des puissances occidentales. Dont l’Ukraine du président Volodymyr Zelensky, des citoyens ukrainiens ont publié la pétition reproduite ci-dessous où ils dénoncent l’occupation militaire israélienne et soulignent le droit des Palestiniens à résister à l’occupation et à libérer leur pays.

Nous, chercheurs, artistes, militants politiques et syndicaux et membres de la société civile ukrainiens, sommes solidaires du peuple de Palestine qui, depuis 75 ans, endure et résiste à l’occupation militaire israélienne, à la séparation, à la violence coloniale, au nettoyage ethnique, à la dépossession des terres et à l’apartheid. Nous écrivons cette lettre de peuple à peuple. Le discours dominant au niveau gouvernemental et même parmi les groupes de solidarité qui soutiennent les luttes des Ukrainiens et des Palestiniens crée souvent des séparations. Par cette lettre, nous rejetons ces divisions et affirmons notre solidarité avec tous ceux qui sont opprimés et qui luttent pour la liberté.

Comme militants attachés à la liberté, aux droits de l’homme, à la démocratie et à la justice sociale, et reconnaissant pleinement les différences de pouvoir, nous condamnons fermement les attaques contre les civils, qu’il s’agisse d’Israéliens attaqués par le Hamas ou de Palestiniens attaqués par les forces d’occupation israéliennes et les gangs de colons armés. Prendre délibérément pour cible des civils est un crime de guerre. Toutefois, cela ne justifie pas la punition collective du peuple palestinien, l’identification de tous les habitants de Gaza au Hamas et l’utilisation aveugle du terme «terrorisme» appliqué à toute la résistance palestinienne. Cela ne justifie pas non plus la poursuite de l’occupation.

Faisant écho à de nombreuses résolutions des Nations unies, nous savons qu’il n’y aura pas de paix durable sans justice pour le peuple palestinien. Le 7 octobre, nous avons été témoins des violences commises par le Hamas contre des civils en Israël, un événement que beaucoup citent aujourd’hui pour diaboliser et déshumaniser la résistance palestinienne dans son ensemble. Le Hamas, organisation islamiste réactionnaire, doit être replacé dans un contexte historique plus large et dans le contexte de l’usurpation par Israël de la terre palestinienne pendant des décennies, bien avant l’apparition de l’organisation à la fin des années 1980. Lors de la Nakba («catastrophe») de 1948, plus de 700 000 Palestiniens ont été brutalement expulsés de leurs maisons et des villages entiers ont été massacrés et détruits. Depuis sa création, Israël n’a jamais cessé son expansion coloniale. Les Palestiniens ont été contraints à l’exil, fragmentés et administrés sous différents régimes. Certains d’entre eux sont citoyens israéliens, victimes de discriminations structurelles et de racisme. Ceux qui vivent en Cisjordanie occupée sont soumis à l’apartheid pendant des décennies de contrôle militaire israélien. Les habitants de la bande de Gaza souffrent du blocus imposé par Israël depuis 2006, qui restreint la circulation des personnes et des biens, entraînant une augmentation de la pauvreté et des privations.

Depuis le 7 octobre et au moment de la rédaction de ce rapport, plus de 8 500 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza. Les femmes et les enfants représentent plus de 62% des victimes, tandis que plus de 21 048 personnes ont été blessées. Ces derniers jours, Israël a bombardé des écoles, des zones résidentielles, l’Église orthodoxe grecque et plusieurs hôpitaux. Israël a également coupé l’approvisionnement en eau, en électricité et en carburant dans la bande de Gaza. Il y a une grave pénurie de nourriture et de médicaments, ce qui a entraîné l’effondrement total du système de santé.

La plupart des médias occidentaux et israéliens justifient ces morts comme de simples dommages collatéraux dans la lutte contre le Hamas. Cependant, ils restent silencieux lorsqu’il s’agit des civils palestiniens pris pour cible et tués en Cisjordanie occupée. Rien que depuis le début de l’année 2023, et avant le 7 octobre, le nombre de morts du côté palestinien s’élevait déjà à 227.121 civils palestiniens tués en Cisjordanie occupée. Depuis le 7 octobre, il y a actuellement plus de 10.000 prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes. Une paix et une justice durables ne sont possibles qu’en mettant fin à l’occupation actuelle. Les Palestiniens ont le droit à l’autodétermination et à la résistance contre l’occupation israélienne, de même que les Ukrainiens ont le droit de résister à l’invasion russe.

Notre solidarité découle d’un sentiment de colère face à l’injustice et d’une profonde tristesse face aux effets dévastateurs de l’occupation, du bombardement des infrastructures civiles et du blocus humanitaire dont nous avons souffert dans notre pays d’origine. Certaines parties de l’Ukraine sont occupées depuis 2014 et la communauté internationale n’a pas mis fin à l’agression russe à ce moment-là, ignorant la nature impériale et coloniale de la violence armée, qui s’est donc intensifiée le 24 février 2022. Les civils en Ukraine sont bombardés quotidiennement, dans leurs maisons, dans les hôpitaux, aux arrêts de bus, dans les files d’attente pour le pain. Par l’occupation russe, des milliers de personnes en Ukraine vivent sans accès à l’eau, à l’électricité ou au chauffage, et ce sont les groupes les plus vulnérables qui sont les plus touchés par la destruction des infrastructures essentielles. Pendant les mois de siège et de bombardement intensif de Marioupol, il n’y a pas eu de corridor humanitaire. Alors que nous observons les Israéliens attaquer les infrastructures civiles à Gaza, le blocus humanitaire israélien et l’occupation du territoire résonnent douloureusement en nous. Depuis ce lieu de douleur, d’expérience et de solidarité, nous appelons nos compatriotes ukrainiens du monde entier et tous les peuples à élever la voix pour soutenir le peuple palestinien et condamner le nettoyage ethnique israélien en masse en cours.

Nous rejetons les déclarations du gouvernement ukrainien exprimant un soutien inconditionnel aux actions militaires d’Israël et considérons que les appels du ministère ukrainien des Affaires étrangères à éviter les pertes civiles sont tardifs et insuffisants. Cette position représente un recul par rapport au soutien des droits des Palestiniens et à la condamnation de l’occupation israélienne que l’Ukraine a suivie pendant des décennies, y compris en votant à l’Onu.

Conscients du raisonnement géopolitique pragmatique qui sous-tend la décision de l’Ukraine de se faire l’écho des alliés occidentaux dont nous dépendons pour notre survie, nous pensons que le soutien actuel à Israël et le rejet du droit des Palestiniens à l’autodétermination sont en contradiction avec l’engagement de l’Ukraine en faveur des droits de l’homme et de la lutte pour notre terre et notre liberté. En tant qu’Ukrainiens, nous ne devrions pas être solidaires des oppresseurs, mais de ceux qui souffrent et résistent à l’oppression.

Nous nous opposons fermement à ce que certains hommes politiques assimilent l’aide militaire occidentale à l’Ukraine et à Israël. L’Ukraine n’occupe pas les territoires d’autres peuples, mais lutte contre l’occupation russe. L’aide internationale sert donc une cause juste et la protection du droit international. Israël a occupé et annexé des territoires palestiniens et syriens, et l’aide occidentale à ce pays confirme un ordre injuste et fait preuve de deux aunes quant au droit international.

Nous nous opposons à la nouvelle vague d’islamophobie, comme le meurtre brutal d’un garçon palestinien-américain de six ans et l’attaque contre sa famille dans l’Illinois (États-Unis), et à l’assimilation de toute critique d’Israël à l’antisémitisme. Dans le même temps, nous nous opposons à ce que tous les Juifs du monde soient tenus pour responsables des politiques de l’État d’Israël et nous condamnons la violence antisémite, telle que l’attaque de l’avion par la foule au Daghestan, en Russie. Nous rejetons également la résurgence de la rhétorique de la «guerre contre le terrorisme» utilisée par les États-Unis et l’Union européenne pour justifier des crimes de guerre et des violations du droit international qui ont sapé le système de sécurité international et causé d’innombrables morts, et a été empruntée par d’autres États, notamment la Russie pour la guerre en Tchétchénie et la Chine pour le génocide des Ouïgours. Aujourd’hui, Israël l’utilise pour procéder à un nettoyage ethnique.

Appel à l’action

Nous demandons la mise en œuvre de l’appel au cessez-le-feu contenu dans la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Nous demandons au gouvernement israélien de cesser immédiatement les attaques contre les civils et de fournir une aide humanitaire; nous insistons sur la levée immédiate et indéfinie du siège de Gaza et sur une opération d’aide urgente pour restaurer les infrastructures civiles. Nous demandons également au gouvernement israélien de mettre fin à l’occupation et de reconnaître le droit des Palestiniens déplacés à retourner sur leurs terres.

Nous demandons au gouvernement ukrainien de condamner l’usage de la terreur sanctionné par l’État et le blocus humanitaire contre la population civile de Gaza, et de réaffirmer le droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Nous demandons par ailleurs au gouvernement ukrainien de condamner l’agression délibérée contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Nous appelons les médias internationaux à cesser de monter les Palestiniens et les Ukrainiens les uns contre les autres, où les hiérarchies de souffrance perpétuent la rhétorique raciste et déshumanisent les personnes lésées.

Nous avons vu le monde s’unir dans la solidarité avec le peuple ukrainien et nous appelons tout le monde à faire de même pour le peuple palestinien.

Signataires (au 2023/11/02)

La liste des signatures sera progressivement mise à jour.

3 novembre 2023

D’après Lucha Internationalista.