Foire-Tunisie : Articadeau jusqu’au 22 novembre au Kram

L’Office national de l’Artisanat tunisien organise la 7e édition de l’exposition Journées Articadeau au parc des expositions du Kram du 17 au 22 novembre 2023.

L’artisanat tunisien sera à l’honneur lors de cette exposition qui accueillera plus de 100 exposants et des milliers de visiteurs pour découvrir les nouveautés artisanales, des articles artisanaux de qualité proposés à des prix étudiés, pour le plaisir d’offrir et d’acheter.

En marge de cet évènement tant attendu à la fin de chaque année, une journée spéciale de rencontres entre professionnels sera organisée mardi prochain, à partir de 11h00, au parc des expositions du Kram.

les organisateurs affirment que 30.000 visiteurs sont attendus à cet évènement annuel, outre les quelques 250 entreprises conviées et qui seront présentes à l’occasion de la journée spéciale B2B.

