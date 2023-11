Muhammad Sinwar, «revenu d’entre les morts», mène l’attaque contre Israël

Un dirigeant du Hamas spécialisé dans les enlèvements et les infiltrations transfrontalières, Muhammad Sinwar, déclaré mort en 2014, est vivant, se cache dans des tunnels sous Gaza depuis des années et a orchestré les attentats du 7 octobre, estiment les espions israéliens.

Par Melanie Swan

Des sources proches des renseignements israéliens ont déclaré que Muhammed Sinwar, le frère cadet de Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza et l’homme le plus recherché d’Israël, vivait sous le voile du secret dans les tunnels sous la bande de Gaza depuis des années. Ils disent qu’il a été étroitement impliqué dans la planification de l’attaque du mois dernier qui a tué 1 200 personnes, dans l’espoir que des centaines de personnes prises en otage pourraient être utilisées pour obtenir la libération de quelque 5 000 Palestiniens dans les prisons israéliennes. «Il faisait partie à 100% de l’équipe de base qui a planifié l’attaque du 7 octobre», a déclaré au Telegraph un ancien chef de la lutte anti-terroriste du Mossad, décrivant un groupe de trois à quatre personnalités clés derrière l’attaque meurtrière. «Dans la direction militaire, il est très important», a indiqué la source, ajoutant : «Il est au septième rang sur la liste des personnes recherchées, aux côtés de Muhammed Deif, Marwan Issa et Tawfiq Abu Naim. C’est un personnage important et il est toujours en vie, c’est sûr.»

Un personnage notoirement secret

Le jeune Sinwar, qui a aidé à libérer son frère d’une prison israélienne lors d’un échange historique de prisonniers en 2011, «est considéré comme l’un des principaux cerveaux dans la planification de l’invasion, du massacre et de l’enlèvement massif des Israéliens dans les colonies environnantes», a déclaré Ronen Solomon, analyste indépendant du renseignement et auteur du blog Intelli Times.

«Sa spécialité est l’infiltration aux frontières et les enlèvements pour [assurer] la libération de tous les prisonniers», a déclaré M. Solomon, qui suit Muhammed depuis plus de deux décennies, rassemblant une archive de documents, de photographies et d’entretiens qui contribuent à mettre en lumière le personnage notoirement secret.

Muhammed aurait mis en scène sa propre mort en 2014 pour mieux se cacher.

Le secret entourant Muhammed est tel que même les habitants de Gaza ne le reconnaissent plus, a-t-il déclaré.

«Il s’est déplacé secrètement et dans un rayon limité, de peur d’être exposé à un assassinat israélien», a déclaré M. Solomon, ajoutant : «Au cours des deux dernières décennies, il a survécu à six tentatives d’assassinat.»

Les forces israéliennes ont détruit la maison familiale de Muhammed le 24 octobre 2004 après qu’il se soit écroulé suite à une tentative d’assassinat ratée en 2003.

Dix ans plus tard, au plus fort de la guerre de 2014 entre Israël et le Hamas, le groupe [palestinien] l’a déclaré mort, publiant une image le montrant allongé sur un lit taché de sang. La simulation de la mort de Muhammed faisait partie d’une mission visant à protéger l’un des trois «commandants fantômes» du Hamas, a déclaré M. Solomon.

Depuis lors, il n’a jamais été vu en public, apparaissant seulement en silhouette dans une interview accordée à Al Jazeera Arabic en mai de l’année dernière. Il n’a même pas assisté aux obsèques de son père en janvier 2022.

Mais l’armée israélienne a discrètement révélé qu’elle le poursuivait une fois de plus cette semaine, lorsque la photo de Muhammed est apparue aux côtés de celle de son frère lors d’un briefing de Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense. Il n’a pas mentionné son nom ni donné de détails sur son implication dans l’attaque d’octobre.

Par ailleurs, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont annoncé que des soldats de la 7e brigade avaient perquisitionné des bureaux liés à Muhammed, où ils avaient trouvé «des documents sur la doctrine militaire».

Après la libération de Yahya Sinwar avec plus de 1 000 autres prisonniers en échange du soldat israélien Gilad Shalit en 2011, Mohammed est resté dans l’ombre.

Plus important que son frère aîné

L’ancien chef antiterroriste du Mossad a déclaré qu’il avait joué un rôle déterminant dans la libération de son frère de prison, puis qu’il avait orchestré son accession au pouvoir à Gaza. «Muhammed a toujours été plus important que son frère. C’est lui qui a initié l’enlèvement et la détention de Gilad Shalit», a indiqué la source, ajoutant : «C’est lui qui a dressé la liste des prisonniers en Israël à libérer et bien sûr, Yahya était le numéro un.» Jusque-là, Yahya n’était même pas considéré comme faisant partie de la direction du Hamas, a indiqué la source.

Yahya Sinwar serait moins important dans la hiérarchie du Hamas que son frère cadet Muhammed.

Lorsque Muhammed a établi la liste, de nombreux membres du Hamas se sont opposés au fait que Yahya soit placé en tête. «Muhammed n’a pas négocié sur ce fait et a dit, si vous vous opposez à ma liste, j’emmènerai Shalit au bord de la mer, je le décapiterai et je le filmerai, alors ils ont reculé et Yahya est devenu le plus important», [raconte la source israélienne].

Cette décision transformera Yahya Sinwar, qui finira par succéder à Ismail Haniyeh, aujourd’hui leader politique du Hamas en exil au Qatar, depuis 2017. «Il a reçu un accueil de héros à son retour à Gaza et très vite, il est devenu un leader éminent et a succédé à Haniyeh», raconte la source. Mais Mohammed reste une figure éminente à part entière. Il fait partie de la première génération à rejoindre les rangs du Hamas depuis sa création le 14 décembre 1987 et à prendre part à la première Intifada.

Après avoir gravi les échelons à divers postes administratifs, il a été l’un des premiers à rejoindre la branche militaire du Hamas, les Brigades Izz Al-Din Al-Qassam. En 2005, il devient commandant de la brigade Khan Younis.

Mohammed est depuis longtemps une cible privilégiée de l’armée et des services de renseignement israéliens.

Le 11 avril 2003, les Brigades Al-Qassam ont déclaré que Mohammed avait survécu à une tentative d’assassinat utilisant un engin explosif placé dans le mur de sa maison dans la ville de Khan Younis.

Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, désigne les deux ennemis de l’Etat d’Israël.

Mais les espions israéliens pensent que Muhammed a désormais la responsabilité de protéger son frère, qu’Israël a décrit comme un «homme mort ambulant».

«On pense qu’il est désormais également chargé d’assurer la sécurité et la fuite de son frère Yahya via Rafah si nécessaire», a déclaré M. Solomon.

Traduit de l’anglais

Source : ‘‘The Telegraph’’.