Budget de l’ARP : Le député Ben Zineb dénonce «des hausses inexplicables et inexpliquées»

Le député du bloc El-Ahrar Abdelkader Ben Zineb a dénoncé, des hausses inexplicables et inexpliquées dans le budget de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) examiné lors d’une plénière, ce samedi 18 novembre 2023.

Abdelkader Ben Zineb a évoqué des dépenses incompréhensibles citant notamment celles dédiées à l’achat de journaux : «Depuis que je suis au parlement je n’ai pas vu un seul journal ici, alors qu’un budget de 100.000 dinars est consacré à l’achat des journaux», a-t-il dénoncé, tout en estimant que le budget de l’ARP est flou et manque de transparence.

«Vous voulez faire des économies ou vous ne le voulez pas ? Expliquez-moi ! Le budget alloué à l’électricité a augmenté passant de de 600.000 à 750.000 dinars. Pourquoi le projet du photovoltaïque n’a-t-il pas été adopté avec tant de dépenses ? Le budget du carburant a lui aussi augmenté, passant à près d’un million de dinars, alors que nous n’avons aucune idée sur le nombre exact des véhicules de service des députés et il est de notre droit de savoir comment sont allouées les voitures de service», a-t-il lancé lors de son intervention, ce jour, à l’Assemblée..

Le député dit ne pas comprendre que l’on parle d’un côté de vouloir faire des économies et que d’un autre côté on inscrit des budgets incompréhensibles inexplicables et inexpliqués : «Qui a élaboré ce projet de loi de finances pour qu’il nous apporte des explications. Il devrait être là pour nous expliquer», a-t-il encore lancé en appelant ses collègues à ne pas approuver ce projet de loi.

Y. N.