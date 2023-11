Un hélicoptère israélien ouvre le feu sur des fêtards israéliens

Un rapport israélien, révélé par le journal israélien de gauche Haaretz, samedi 18 novembre 2023, contredit le récit officiel israélien sur l’attaque du 7 octobre dernier selon laquelle des hommes armés du Hamas auraient massacré des Israéliens pendant un festival de musique. (Vidéo).

En fait, révèle le rapport, un hélicoptère militaire israélien avait ouvert le feu sur des hommes armés palestiniens mais avait blessé des Israéliens participant à un festival lors d’une attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Le journal Haaretz a indiqué que l’évaluation de la sécurité israélienne était basée sur une enquête menée par la police auprès des hommes armés du Hamas arrêtés le 7 octobre. Le journal a rapporté que l’hélicoptère militaire est arrivé sur le site du festival et a ouvert le feu sur les hommes armés, mais a également blessé plusieurs participants au festival.

Selon l’évaluation, les hommes armés n’avaient aucune information préalable sur le festival qui se déroulait près du kibboutz Re’im, près de la frontière avec Gaza.

Le journal israélien de droite Yedioth Ahronoth a également publié un article sur les hélicoptères de l’armée de l’air israélienne intervenant dans l’attaque menée par le Hamas depuis Gaza le 7 octobre. Le journal a rapporté que les forces israéliennes «ont eu du mal à identifier les militants du Hamas», ajoutant que les pilotes d’hélicoptères «ont utilisé l’artillerie» contre les civils lors du festival. «Les terroristes du Hamas ont reçu pour instruction de se fondre lentement dans la foule et de ne bouger sous aucun prétexte», indique le journal. «De cette façon, ils ont essayé de tromper l’armée de l’air en lui faisant croire que ceux qui se trouvaient en dessous étaient des Israéliens. Cette tromperie a fonctionné pendant un certain temps, jusqu’à ce que les hélicoptères Apache soient obligés de se libérer de toutes les contraintes. Les pilotes avaient du mal à distinguer qui était un terroriste et qui était un Israélien», ajoute le journal, en précisant que «quand ils ont réalisé cela, certains d’entre eux ont décidé d’utiliser des obus d’artillerie contre les terroristes de manière indépendante, sans obtenir l’autorisation de leurs supérieurs».

La police a estimé que le nombre de personnes tuées lors du festival était de 364, mais n’a pas révélé leur identité. Les détails de l’enquête sont contraires au récit officiel israélien, qui affirmait que des hommes armés du Hamas avaient massacré les fêtards du festival.

Des centaines de combattants du Hamas sont entrés en Israël dans le cadre d’une opération surprise appelée «Déluge d’Al-Aqsa», déclenchant une attaque sanglante de représailles israéliennes contre la bande de Gaza qui se poursuit sans répit depuis cette date.

Israël a tué plus de 12 300 Palestiniens lors de ses attaques aériennes et terrestres sur la bande de Gaza depuis l’offensive surprise du Hamas.

Le bilan officiel des morts israéliennes s’élève quant à lui à environ 1 200 personnes.

Des milliers de bâtiments, dont des hôpitaux, des mosquées et des églises, ont été endommagés ou détruits lors des frappes incessantes d’Israël contre l’enclave assiégée. Le blocus israélien a également coupé Gaza de l’approvisionnement en carburant, en électricité et en eau, et a réduit les livraisons d’aide à un filet d’eau.

Israël a rejeté les appels croissants à un cessez-le-feu jusqu’à la libération des otages détenus par le Hamas.

I. B.

Vidéo Al Jazeera.