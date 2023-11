Seuls les Etats-Unis sont capables de mettre fin aux massacres à Gaza

La guerre que mène Israël contre les Palestiniens à Gaza a fait plus de 13 000 morts et 20 000 blessés en quatre semaines. Et alors que les manifestations se multiplient à travers le monde et notamment aux Etats-Unis pour appeler à l’arrêt des hostilités, l’auteur de cette «Lettre ouverte au président des Etats-Unis» rappelle à Joe Biden que le monde entier se tourne vers lui comme le seul capable de mettre fin à ces massacres.

Par Khémaïs Gharbi *

Monsieur le Président des États-Unis d’Amérique,

En tant que première puissance économique et militaire mondiale, les États-Unis d’Amérique ont acquis leur grandeur à travers divers aspects marquants. À la tête de cette nation imposante, vous portez la lourde responsabilité des droits et devoirs inhérents à cette haute fonction, ainsi que de l’héritage significatif qui l’accompagne.

Parmi ces héritages essentiels, citons celui d’Abraham Lincoln, abolitionniste déterminé qui a proclamé l’émancipation des noirs et ratifié le 13e amendement en 1865, consolidant les principes de liberté et d’égalité pour tous. La doctrine du président Wilson, avec ses 14 points, a promu des valeurs cruciales telles que le droit, la coopération, et la transparence en vue d’instaurer une paix mondiale durable.

Les États-Unis ont également joué un rôle clé dans la promotion de la paix et de la stabilité internationales, symbolisé par l’accueil de prix Nobel prestigieux en sciences tels que Richard Feynman, Marie Curie et Albert Einstein. Ces éléments, associés à la position de leader économique et aux efforts historiques pour l’égalité, renforcent la nécessité d’une intervention accrue des États-Unis en faveur du maintien de la paix mondiale.

Monsieur le Président, votre déclaration du 18 novembre 2023, exprimant le souhait de créer un État palestinien réunifiant Gaza et la Cisjordanie, nécessite des actions concrètes et urgentes pour regagner la crédibilité internationale. Les peuples du monde entier, lassés de simples promesses, attendent des gestes spectaculaires et irréversibles. Les amis fidèles des États-Unis demandent des actions fortes, telles que déclarer Jérusalem-Est comme capitale du futur État palestinien. L’établissement d’une ambassade américaine auprès de l’Autorité palestinienne dans cette ville changera les perspectives sombres qui se dessinent à l’horizon par des rayons d’espoir qui illumineront la terre entière. Un appel net et clair au Conseil de sécurité pour imposer un cessez-le-feu serait également essentiel pour restaurer la confiance envers les intentions des États-Unis dans la gestion des affaires mondiales.

Monsieur le Président, vous avez aujourd’hui une opportunité précieuse de sculpter l’Histoire tout en servant les intérêts à long terme des États-Unis. En tant que leader mondial, il est impératif de préserver votre liberté décisionnelle sans être lié à d’autres nations. Comme le capitaine d’un grand navire, vous devez rester seul à la barre, guidant le monde avec une vision indépendante. Assumez le gouvernail seul, prenez des décisions audacieuses et démontrez que les États-Unis sont prêts à jouer un rôle central dans la promotion de la paix mondiale et de la stabilité, renforçant ainsi la position de votre grand pays sur la scène internationale.

Monsieur le Président, avec 13 000 morts et plus de 20 000 blessés en quatre semaines, et des manifestations mondiales appelant à l’arrêt des hostilités, le monde entier se tourne vers vous comme la seule puissance capable de mettre fin à ce conflit. L’Histoire vous offre une opportunité unique de servir l’humanité et de laisser une marque indélébile sur ce siècle.

Le destin vous confère un rôle historique crucial, observé par les yeux du monde entier. Chaque jour qui passe aggrave la situation, et des experts militaires estiment que le tonnage des bombes larguées sur Gaza dépasse déjà celui de la bombe atomique sur Hiroshima.

Monsieur le Président, l’urgence de votre réaction est impérative. Ne tardez pas à agir pour prévenir davantage des pertes humaines et marquer en lettres d’or votre passage à la tête de la présidence des États-Unis d’Amérique et votre trace dans les livres d’Histoire.

Notre époque est sur le point de connaître de nouveaux pogroms et de nouveaux génocides, ne laissez pas faire, car l’Histoire ne vous le pardonnera pas.

Cette lettre, adressée à l’homme le plus puissant du monde et dont le nom est assurément connu par des milliards de citoyens, vous est envoyée, monsieur le président, par un illustre inconnu qui, de surcroît, n’a jamais exercé et n’exerce aucune responsabilité. Néanmoins, il espère que cette missive parviendra entre vos mains ou sous vos yeux, vous éclairant ainsi sur les sentiments de centaines de millions d’hommes à l’égard des États-Unis d’Amérique.

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Bruxelles, le 20 novembre 2023.

* Enseignant supérieur à la retraite, Bruxelles.