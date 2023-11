La construction d’une économie plus solidaire et respectueuse de l’environnement est le thème au centre du Forum Convergences Tunisie 3Zéro 2023, qui se tiendra le 27 novembre 2023 à la Cité de la Culture à Tunis.

Ce sera une occasion pour réfléchir et agir pour une Tunisie zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté, avec des conférences, des présentations d’études et le Village des Solutions, avec les stands des participants.

Les forums Convergences offrent des espaces d’apprentissage, de rencontre et de travail de haut niveau aux acteurs du changement, dans le but d’offrir à chacun, citoyens comme organisations, les moyens et les ressources pour penser autrement et agir pour concilier justice sociale et transition écologique, écrivent les organisateurs.

Lancée en 2008, Convergences est une plateforme de réflexion, de mobilisation et de plaidoyer, promouvant les Objectifs de développement durable (ODD) et la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et le changement climatique dans le monde. Constituée de plus de 300 organisations partenaires de tous secteurs, l’association œuvre pour encourager la réflexion et l’action, diffuser les bonnes pratiques et encourager la co-construction de partenariats innovants à fort impact social.

Le Forum Convergences intervient dans tous les domaines pouvant déclencher un effet déterminant en faveur de ses objectifs : développement durable, solidarité internationale pour le développement, finance solidaire et inclusive, responsabilité sociale des entreprises (RSE), entrepreneuriat social, économie sociale et solidaire et nouvelles technologies pour le développement.