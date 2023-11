Lecture poétique multilingue à la Médina de Tunis

Un voyage à travers les langues de la Méditerranée avec des mots qui vont et viennent, se transforment, se greffent, s’intègrent et racontent un patrimoine commun que seule la poésie peut pleinement valoriser. (Illustration : Massimo Barilla et Elizabeth Grech).

Il s’agit du projet Parole Come Onde (Des mots comme des vagues), mis en scène par Massimo Barilla et Elizabeth Grech du Mana Chuma Teatro (Italie) dans le cadre splendide du Palais Beit El Bennani, à Bab Benat, au cœur de la Médina de Tunis, sur une musique originale de Luigi Polimeni et avec la collaboration avec la poétesse et comédienne tunisienne Sabrine Ghannoudi, fondatrice de Notre Dame des Mots, une rencontre mensuelle des femmes écrivaines.

«Des mots comme des vagues», explique Grech, d’origine maltaise, est une lecture poétique multilingue (calabrais, italien, maltais, français, anglais et arabe), première étape d’un voyage littéraire qui vise à créer un espace de contamination poétique dans de nouveaux territoires, accueillant à chaque escale des poètes de langues différentes.

Mana Chuma Teatro est une compagnie de théâtre contemporain calabraise, dirigée par Massimo Barilla et Salvatore Arena, engagée dans le domaine de la nouvelle dramaturgie et du théâtre civil, et également ouverte aux collaborations avec les pays méditerranéens.

D’après Ansamed.

Beit el Bennani est un centre de documentation sur le patrimoine tunisien fondé et dirigé par Mohamed Bennani. C’est un lieu magique près de la Médina de Tunis qui accueille et organise diverses manifestations culturelles. Chaque semaine, des intellectuels tunisiens et étrangers s’y retrouvent pour un moment convivial autour d’un couscous et pour échanger des idées, des opinions, des points de vue, des projets.

I. B.