Tunisie-Palestine : «Rage», par Archivart pour un appel à la Résistance, à l’Humanité et à la Paix

La Galerie Archivart accueille mardi 21 novembre 2023, «Rage», une lecture de Marwa Manai accompagnée d’une performance musicale de Yasmine Trabelsi, en solidarité avec les événements actuels en Palestine.

«Notre objectif est de créer un espace de réflexion et de partage pour réfléchir, guérir et unir les voix pour un CESSEZ-LE-FEU en Palestine — un appel à la Résistance, à l’Humanité et à la Paix», annoncent les organisateurs en précisant que cet événement prévu à partir de 17h30 Galerie Archivart (11 Rue Nelson Mandela à La Marsa), est soutenu par Sarah Ben Hafsia et Sarah Laajimi.

La participation nécessite une contribution de 5 DT à verser au Croissant Rouge Tunisien pour soutenir la cause palestinienne et l’inscription est obligatoire via le site dédié.

Communiqué