216Capital investit dans Winshot, la startup spécialisée dans le retail

La société tunisienne de capital-risque spécialisée dans les entreprises technologiques 216Capital mise sur la startup franco-tunisienne basée à Marseille Winshot, une solution technologique dédiée aux marques, enseignes et têtes de franchises dans le retail.

La solution innovante est conçue pour simplifier le management des équipes terrain et booster l’efficacité opérationnelle des équipes avec pour objectif d’optimiser et d’homogénéiser l’expérience clients en point de vente.

Winshot, plateforme digitale de pilotage et d’animation des opérations dans le retail, a ré-imaginé la manière d’opérer des entreprises dans le retail, de la région Europe, Afrique et Moyen-Orient, pour relever les défis de leurs réseaux de distribution en s’appuyant sur deux leviers : renforcer la connexion, l’implication et l’engagement des équipes internes opérant sur terrain et en point de vente (merchandisers, animateurs réseaux, directeurs de magasins, conseillers clients, superviseurs, responsables de zones…); et monitorer en temps-réel, à l’aide d’indicateurs de performances, l’application des processus et la mesure de la conformité vis-à-vis des standards de la marque de chaque point de vente du réseau de distribution.

La startup a récemment clôturé un tour de table à 6 chiffres dans lequel 216 Capital est le principal investisseur. Ces fonds seront investis pour créer des équipes marketing et commerciales de premier plan et établir une solide présence sur le marché du retail en France et en Tunisie.

Membre de la French Tech Marseille, Winshot aspire à saisir concrètement les opportunités des écosystèmes des deux côtés de la Méditerranée.

«Une équipe formidable et un produit qui répond à un réel besoin et ce dans un marché prometteur, telles sont les raisons pour lesquelles nous avons investi dans Winshot», a déclaré précise Dhekra Khelifi, partner chez 216 Capital. Et d’ajouter : «Notre investissement est le reflet de notre confiance en leur potentiel, mais aussi de notre engagement à soutenir leur ascension vers le succès.»

Fondée à Tunis en 2021 par une équipe d’entrepreneurs, d’investisseurs et de créateurs d’entreprises, 216 Capital est une société de capital-risque en seed et pre-seed spécialisée dans les entreprises technologiques. Elle investit auprès d’entrepreneurs déterminés et créatifs qui construisent des entreprises disruptives.