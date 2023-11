Climat de peur aux Etats-Unis : la Harvard Law Review censure un article sur le génocide à Gaza

L’article sur la guerre à Gaza et la Nakba a été commandé, édité, vérifié et préparé pour publication par la prestigieuse Harvard Law Review, mais a ensuite été censuré dans un climat de peur menaçant la liberté académique aux Etats-Unis. (Des étudiants de Harvard manifestent pour la Palestine, le 18 novembre 2023. Ph. Williams Paul).

Par Natasha Lennard *

Une semaine après le massacre du Hamas du 7 octobre, alors que l’assaut général d’Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza avait tué des milliers de civils, les rédacteurs en ligne de la prestigieuse Harvard Law Review ont contacté Rabea Eghbariah.

Les deux chaires en ligne, comme on les appelle, avaient décidé de solliciter un essai d’un universitaire palestinien pour le site Internet de la revue. Eghbariah était un choix évident : doctorant palestinien à la faculté de droit de Harvard et avocat spécialisé dans les droits de l’homme, il a jugé des affaires marquantes relatives aux droits civiques palestiniens devant la Cour suprême israélienne.

Une décision sans précédent

Eghbariah a soumis une ébauche d’un essai de 2 000 mots début novembre. Il a fait valoir que l’attaque israélienne contre Gaza devrait être évaluée dans et au-delà du «cadre juridique» du «génocide».

Conformément aux procédures standard de la Harvard Law Review, l’article a été sollicité, commandé, sous contrat, soumis, édité, vérifié les faits, révisé et approuvé par les éditeurs concernés. Pourtant, il ne sera jamais publié dans la revue.

Suite à une intervention visant à retarder la publication de l’article d’Eghbariah par le président de la Harvard Law Review, l’article a traversé plusieurs processus avant d’être finalement «mis à mort» lors une réunion d’urgence des rédacteurs. L’essai «The Ongoing Nakba» aurait été le premier rédigé par un universitaire palestinien et publié par la revue.

Dans un e-mail adressé à Eghbariah et à la présidente de la Harvard Law Review, Apsara Iyer, partagé avec The Intercept, le président en ligne, Tascha Shahriari-Parsa, l’un des rédacteurs qui ont commandé l’essai, a qualifié cette décision de «sans précédent».

«En tant que présidents en ligne, nous avons toujours eu toute discrétion pour solliciter des articles à publier», a écrit Shahriari-Parsa, informant Eghbariah que son article ne serait pas publié malgré le respect de la procédure convenue pour les essais de blog. Shahriari-Parsa a écrit que des inquiétudes avaient été soulevées quant au fait que des membres du personnel seraient offensés ou harcelés, mais «une décision délibérée de censurer votre voix par crainte de réactions négatives serait contraire aux valeurs de liberté académique et de promotion des voix marginalisées dans le monde universitaire juridique que défend notre institution.»

Shahriari-Parsa et l’autre grande rédactrice en ligne, Sabrina Ochoa, ont déclaré à The Intercept qu’elles n’avaient jamais vu un article faire l’objet d’un tel niveau d’examen dans la Harvard Law Review. Shahriari-Parsa n’a pu trouver aucun exemple antérieur d’autres articles retirés de la publication après avoir suivi le processus éditorial standard. Un autre rédacteur en chef, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a fait écho à l’opinion selon laquelle le traitement infligé à Eghbariah est sans précédent.

Le rédacteur anonyme a déclaré que, sur la base de ses recherches, les universitaires israéliens étaient bien représentés dans les pages du magazine, mais pas les Palestiniens. L’éditeur a également déclaré qu’il n’avait trouvé aucun exemple antérieur, sur la base de ses recherches, de la censure d’un article prêt à être publié.

Dans l’une de ses réponses aux éditeurs, Eghbariah a écrit : «C’est de la discrimination. Ne tournons pas autour du pot : c’est aussi une censure pure et simple. C’est dangereux et alarmant.»

Répression des discours pro-palestiniens

Selon les courriels partagés avec The Intercept, ainsi que les récits de Shahriari-Parsa et Eghbariah, Iyer a d’abord retardé la publication de l’essai en raison de ce qu’elle a qualifié de problèmes de sécurité et du désir de délibérer avec les éditeurs. Cependant, selon un courriel de Shahriari-Parsa adressé à l’auteur, Iyer a également déclaré lors de réunions qu’«elle n’était personnellement pas disposée à autoriser la publication de l’article». (Iyer a répondu dans la chaîne de courrier électronique avec Eghbariah qu’il y avait «de nombreuses inexactitudes» dans l’e-mail de rejet, affirmant que l’histoire avait suivi le processus normal et que l’article avait été rejeté sur la base du calendrier de publication demandé.)

Entièrement dirigée par des étudiants – Iyer et Shahriari-Parsa, comme Eghbariah, fréquentent la Harvard Law School – la Harvard Law Review est une rampe de lancement bien connue pour des carrières juridiques et politiques estimables. Barack Obama était président de la revue pendant ses études à la faculté de droit, et les diplômés poursuivent régulièrement des stages auprès de juges de la Cour suprême et des emplois dans des cabinets d’avocats de premier plan. Alors que des carrières sont potentiellement en jeu, la décision de la Harvard Law Review concernant l’essai d’Eghbariah est intervenue au milieu d’une répression dans le monde universitaire, dans les écoles de l’Ivy League et ailleurs, contre les discours pro-palestiniens suite à l’attaque du Hamas du 7 octobre et à l’attaque ultérieure d’Israël contre la bande de Gaza.

«Je ne peux que spéculer sur les raisons des éditeurs à titre individuel», a déclaré Ryan Doerfler, professeur de droit à Harvard, qui a assisté à une réunion avec le personnel de la Harvard Law Review à propos de l’article sur la Palestine. «Ce que je peux observer, cependant, c’est que le vote s’est déroulé dans un climat de répression du plaidoyer pro-palestinien», a-t-il ajouté.

Un deuxième rédacteur en chef qui a requis l’anonymat pour parler librement du processus a déclaré que la peur des réactions négatives avait joué un rôle clé dans sa décision personnelle de voter «non» à l’article d’Eghbariah. Le rédacteur en chef a déclaré avoir trouvé des «défauts substantiels» dans l’article, exacerbés par la crainte parmi les rédacteurs de voir leur nom et leur visage affichés sur des panneaux publicitaires autour du campus, les accusant d’être des partisans du Hamas – ce qui est arrivé aux étudiants pro-palestiniens de Harvard. qui ont signé une lettre ouverte controversée.

L’éditeur a déclaré que les défauts de fond sont généralement supprimés des articles avant leur publication, mais il ne pensait pas que de telles modifications auraient été possibles dans ce cas en raison de l’absence d’accord sur les faits sous-jacents. «Un débat scientifique raisonnable ne pourrait pas avoir lieu dans ce contexte. En partie parce que nous ne sommes pas à un moment où ce débat peut avoir lieu sans que votre visage ne soit affiché partout», ont-ils déclaré.

Doerfler a fait l’éloge du projet d’Eghbariah dans ce climat de peur. «Il s’agit d’un élément d’érudition juridique puissant, et il exprime une position qui demande un réel courage pour être mise en avant», a-t-il déclaré.

«Menace sur la liberté académique»

Pour certains des 100 rédacteurs de la Harvard Law Review, le retard et la suppression ultérieure de l’article d’Eghbariah n’ont pas respecté le processus habituel. Dans une déclaration publique à venir consultée par The Intercept, 25 rédacteurs en chef de la Harvard Law Review se sont opposés à la décision de censurer l’essai.

«Nous n’avons connaissance d’aucun autre article sollicité qui ait été révoqué par la Law Review de cette manière. Cette décision sans précédent menace la liberté académique et perpétue la répression des voix palestiniennes. Nous sommes en désaccord», ont écrit les éditeurs.

Dans une interview, le premier éditeur anonyme de la Harvard Law Review m’a dit qu’il avait évalué «des centaines de soumissions» pour la revue et que l’essai d’Eghbariah était «plus qu’assez bon». Cet éditeur et Shahriari-Parsa ont déclaré qu’ils pensaient que la principale raison du «non» était la peur.

«Les rédacteurs ont déclaré qu’ils soutenaient l’article et voulaient faire entendre les voix marginalisées, mais ils votaient contre sa publication parce qu’ils avaient peur des conséquences et avaient travaillé trop dur pour risquer leur avenir. Certains ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que le retour de flamme de l’article ciblerait de manière discriminatoire les éditeurs de couleur plus que d’autres», a déclaré le deuxième rédacteur.

Les étudiants, les écrivains et les artistes qui s’expriment en faveur de la libération palestinienne sont confrontés à des niveaux extrêmes d’interdiction et de censure – en particulier dans le monde universitaire. L’Université de Columbia et l’Université de Brandeis ont suspendu les sections sur le campus des Students for Justice in Palestine et de Jewish Voice for Peace pour des motifs fallacieux de violation de la politique de protestation du campus et de risques pour la sécurité du campus. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a ordonné aux universités publiques de fermer des sections de ces groupes. Harvard a également subi des pressions de la part de grands donateurs pour réprimer les discours pro-palestiniens. Les étudiants ont été doxés (1) et harcelés pour avoir écrit une lettre au lendemain du 7 octobre affirmant que l’oppression de longue date des Palestiniens par Israël était «entièrement responsable de toute la violence qui se déroule».

«La Law Review venait justement de vivre un incident au cours duquel l’un de ses membres avait été doxé (1) après avoir participé en tant que commissaire à la sécurité à un «die in» (2) sur le campus de la Harvard Business School organisé par des étudiants militants», a déclaré Doerfler, le professeur. Doerfler, qui avait été invité à une réunion avec Iyer, Eghbariah et deux rédacteurs de la revue le 14 novembre pour discuter de l’essai d’Eghbariah, a déclaré que le rédacteur en chef qui a participé à la «die in» a été publiquement critiqué par un donateur majeur de l’université «dans le cadre de sa critique plus large de la gestion de la crise par l’Université».

Dans cet essai (publié par The Nation https://www.thenation.com/article/archive/harvard-law-review-gaza-israel-genocide/), Eghbariah soutient que les atrocités perpétrées à Gaza constituent un génocide ; il examine plus largement les cadres utilisés pour nommer la politique israélienne en Palestine et appelle à un cadre juridique distinct pour la Palestine. Selon Eghbariah, tout comme «l’expérience sud-africaine a introduit l’apartheid dans le lexique mondial et juridique», la nature particulière de la domination à laquelle les Palestiniens ont été confrontés devrait exiger une nouvelle catégorie de crime : la «Nakba», le mot que les Palestiniens utilisent pour décrire leur dépossession et leur expulsion lors de la fondation de l’État d’ Israël.

Aslı Bâli, professeur à la faculté de droit de Yale, experte en droit international et en droits de l’homme, qui a déclaré n’avoir jamais rencontré ni travaillé avec Eghbariah mais qui avait reçu son essai et était au courant de la situation de la Harvard Law Review, a déclaré dans une interview que l’article constituait un «excellent article» d’érudition juridique. Elle a noté que les arguments de l’essai sont sans aucun doute contestés, tout comme la nature de l’argumentation juridique. «C’est exactement le genre de travail que devrait accomplir une bonne recherche juridique internationale», a-t-elle déclaré.

Bâli a déclaré à The Intercept qu’au cours de son «quart de siècle» d’expérience dans le domaine juridique, elle n’a jamais entendu parler d’un article sous contrat, qui a suivi le processus éditorial, qui ait été retiré avant publication. Elle a déclaré : «Je n’ai jamais entendu parler de quelque chose de ce genre.»

Traduit de l’anglais

Source : The Intercept.

* Chroniqueuse pour The Intercept, The Nation et The New York Times.

L’article d’Eghbarian dans The Nation.

Notes :

1- Le doxing (aussi écrit doxxing) est l’acte de révéler des informations qui permettent d’identifier quelqu’un en ligne, comme le véritable nom, l’adresse, le lieu de travail, le numéro de téléphone, des informations financières ou personnelles. Ces informations sont ensuite transmises au public sans l’autorisation de la victime.

2- Manifestation dans laquelle les participants simulent la mort.