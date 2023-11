Des diplomates européens chahutés dans une salle de cinéma à Carthage

Les Etats occidentaux, dont ceux de l’Union européenne (UE), ne semblent pas mesurer l’ampleur des dégâts qu’ils ont provoqués dans leurs relations avec les peuples du sud et notamment ceux arabo-musulmanes en soutenant aveuglément les crimes de guerre d’Israël en Palestine.

C’est dans le contexte de la colère suscitée par cette position à sens unique, que la cérémonie d’ouverture officielle des Journées du film européen, tenue mercredi soir, 22 novembre 2023, au Cinémadart, à Carthage, a été interrompue par un groupe de manifestants pro-Palestine.

Peu après le début de la cérémonie officielle marquée par la présence de plusieurs ambassadeurs européens, des manifestants agitant le drapeau palestinien ont envahi la salle où se déroulait la projection du film d’ouverture, ‘‘El Olivo’’ (L’olivier, 2016) de l’Espagnole Iciar Bollain.

Les manifestants, qui représentent la Coordination Action commune pour la Palestine qui regroupant des ONG et des partis politiques, scandaient des slogans hostiles à l’UE et dénonçaient son silence face au génocide perpétrée par Israël dans la Bande de Gaza.

Les diplomates européens ont dû quitter la salle et les manifestants les ont suivis, dans le hall d’entrée, pour les appeler à quitter les lieux. Devant Cinémadart, ils ont encore exprimé leur refus de la présence des diplomates européens.

Aussitôt informés, des membres des unités sécuritaires étaient arrivés sur place. Et les manifestants ont quitté les lieux et aucun incident n’a été constaté.

Notons que la projection du film d’ouverture a été précédée par des allocutions de Marcus Cornaro, ambassadeur de l’UE en Tunisie et Javier Puig Saura, ambassadeur d’Espagne en Tunisie.

Les Journées du film européen dont la dernière édition avait eu lieu en 2014 sont de retour après 10 ans d’absence à un moment peu approprié marqué par la guerre israélienne contre Gaza et l’alignement européen sur le gouvernement d’extrême droite en place en Israël.

Programmées du 23 au 30 novembre 2023, ces Journées prévoient la projection de 20 films dans quatre villes : Tunis, le Kef, Menzel Bourguiba (Bizerte) et Jammel (Monastir). Ce mini-festival dédié au cinéma européen est organisé avec la participation de plusieurs centres et instituts culturels des pays de l’UE, dont l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, les Pays Bas, Pologne, Suède, Danemark, Belgique, Croatie, Allemagne etc.

Espérons que les projections ne se dérouleront pas devant des salles vides. Ce serait dommage pour les cinéastes qui payeront ainsi pour les mauvais calculs de leurs politiques, complètement sourds et aveugles face aux 14 000 victimes civiles palestiniennes des bombardements israéliens depuis le 7 octobre dernier.

I. B. (avec Tap).