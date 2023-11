Journées Théâtrales de Carthage : Ouverture des candidatures pour l’atelier démonstration

Le Comité Directeur de la 24ème session du Festival International des Journées Théâtrales de Carthage prévue du 2 au 10 décembre 2023, annonce l’ouverture des candidatures pour l’atelier démonstration qui se tiendra du 04 au 08 décembre 2023 encadré par le Professeur et metteur en scène Lassaâd Saïdi fondateur de l’école internationale de théâtre Lassaad à Bruxelles.

L’atelier s’adresse aux étudiants et artistes de théâtre, aux professionnels qui se produisent en solo, en duo ou en groupe et qui ont un spectacle en cours et souhaitent travailler sur une scène précise tirée de leur projet de création.

Ces séances de travail se dérouleront devant un public « averti » à partir d’une présentation de deux ou trois courtes scènes, de styles différents, dramatique, comique, théâtre physique, danse-théâtre, cirque-théâtre.

Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse courriel suivante: hanenebJTC2023@gmail.com au plus tard le 28 novembre 2023.

Le dossier de candidature doit comprendre :

📌Une demande de participation

📌Le CV du postulant

📌Un court enregistrement ou lien relatif au projet

