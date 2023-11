LTDH-Kairouan : Signalement sur des violences et une agression sexuelle par des gardes nationaux

La section régionale de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) à Kairouan a reçu un signalement relatif à des faits de violence, de torture et à une agression sexuelle d’un citoyen par des agents de la garde nationale de Bouhajla.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce vendredi 24 novembre 2023, la LTDH de Kairouan indique que le citoyen a été arrêté dans la nuit du 18 novembre et a été conduit au siège de la brigade d’investigation et de recherche de la garde nationale de Bouhajla pour être interrogé sur des faits qui lui sont reprochés.

«Il a été soumis à des violences verbales (insultes et injures) et physiques (gifles, coups de pied et coups de bâton) par des agents de ladite brigade, allant jusqu’à être agressé sexuellement : ils l’ont menotté, l’ont placé couché face contre terre, et on l’a obligé à enlever son pantalon. Il a ensuite été agressé sexuellement avec un bâton», précise le communiqué de la LTDH de Kairouan.

Tout en exprimant sa solidarité avec la victime et en appelant à sa libération, la LTDH a rappelé que la torture et sa dissimulation représentent un crime sanctionné par la loi tunisienne et par les conventions internationales, tout en tenant «l’autorité en place pour responsable des violations répétées qui se produisent dans les centres sécuritaires et de détention».

La LTDH a également exigé des poursuites contre toute personne impliquée dans ces crimes et affirme suivre de près cette affaire «afin de rendre justice à la victime et faire valoir le total respect des droits de l’Homme».

Y. N.