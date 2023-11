«The Needle» de Abdelhamid Bouchnak dans les salles à partir du 6 décembre

«The Needle» le nouveau film de Abdelhamid Bouchnak produit par Shkoon productions fera sa sortie nationale à partir du 6 décembre 2023, annonce Hakka Distribution ce vendredi 24 novembre 2023.

«Un an a attendre impatiemment ce moment ! Faire un film indépendant est un miracle de nos jours . Merci à mes partenaires « Frères Kilani »& CineWaves Films Faisal Baltyuor et certains personnes qui se reconnaîtront L.H et A.M❤️! Hamza Bouchnak mon frère et mon producteur cette fois !» , a commenté Abdelhamid Bouchnak, tout en remerciant tout ceux qui ont cru en lui.

«Je tiens à remercier chaque membre de l’équipe technique pour leur dévouement et leur professionnalisme ! Une équipe qui a cru en ma folie et ils ont relevé les défis ! Ce film faisait partie des films en compétition lors des JCC annulés !J e reste fier de cette sélection et je continuerai toujours à essayer malgré tous !», a-t-il ajouté.

«The needle» met en scène les acteurs Fatma Sfar, Bilel Slatnia, Sabah Bouzouita et Jamel Madani et raconte l’histoire de «Dali et Mariem qui attendent avec impatience l’arrivée de leur premier enfant. Le jour de l’accouchement, le médecin leur apprend que le bébé a une particularité rare : il porte les deux sexes mâle et femelle. Bouleversé par cette nouvelle et confronté à ses démons, Dali n’arrive plus à jouer son rôle auprès de Mariem et de leur enfant…».