JTC : Appel à participation aux ateliers «AUGMENTED REALITY»

Le Comité Directeur de la 24ème session des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) prévue du 2 au 10 décembre 2023, annonce l’ouverture des candidatures pour les deux ateliers « AUGMENTED REALITY » encadrés par le Professeur Martin Wisnowski pour le premier et Reimar et Nina de la Chevallerie pour le second.

Ils se tiendront les 04 et 05 décembre 2023 et s’adressent pour le premier atelier aux participants ayant une expérience en codage et pour le second aux réalisateurs professionnels , vidéastes, auteurs, dramaturges, autres artistes et multiplicateurs des arts de spectacles professionnels intéressés à explorer la Réalité Augmentée (AR) au théâtre.

Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse courriel suivante hanenebJTC2023@gmail.com au plus tard le 29 novembre 2023.

Le dossier de candidature doit comprendre :

📌 Une demande de participation

📌 Le CV du postulant