Gotham Awards : « Les Filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania primé à New York

Le film de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania « Les filles d’Olfa » (‘‘Four Daughters’’) a remporté le Prix du meilleur documentaire lors de la 33e cérémonie annuelle des Gotham Awards (dédiée aux films indépendants) à New York.

C’est ce qu’annonce le ministère des Affaires culturelles ce mercredi 29 novembre 2023, en félicitant Kaouther Ben Hania et toute son équipe en rappelant que le film « Les Filles d’Olfa » a décroché de nombreux prix et a même été choisi pour représenter la Tunisie aux Oscars

Après sa première mondiale à la 76e édition du festival de Cannes, où il a remporté 4 prix parallèles (Prix de la 8e Semaine du Cinéma Positif, la mention spéciale du jury du 27e Prix François-Chalais, Prix documentaire L’Oeil d’Or et le Prix de la Citoyenneté) « Les Filles d’Olfa » a fait sa sortie tunisienne le 20 septembre dernier.

« Les Filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania a remporté plusieurs autres prix, notamment celui du Premier prix du Festival du Film de Munich, le Prix du jury au Festival de Bruxelles, engtre autres distinctions.

Représentant la Tunisie aux Oscars de 2024 , le film a été choisi dans deux catégories : « Oscar du meilleur film international » et « Oscar du meilleur documentaire ».

Ce 5e long-métrage de la cinéaste tunisienne qui raconte l’histoire d’Olfa, une mère qui a perdu deux de ses filles à cause de la radicalisation islamique.

Synopsis :La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles. Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.

Y. N.