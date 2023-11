« L’Aiguille » de Abdelhamid Bouchnak en avant première à l’Agora à La Marsa

L’espace l’Agora à la Marsa accueillera le 1er décembre 2023 l’avant-première du nouveau film du réalisateur et scénariste Abdelhamid Bouchnak « L’Aiguille ».

Toute la recette sera versée au Croissant Rouge tunisien (CRT) en solidarité avec la Palestine, précise l’Agora, sachant que la sortie nationale de ce long métrage de fiction est prévue le 6 décembre.

Abdlhamid Bouchnak, un réalisateur qui a su s’imposer en l’espace de quelques années par son talent, son sérieux et un délicieux brin de folie. Il a ainsi gravé son nom dans la mémoire de tous les Tunisiens, et le voici aujourd’hui de retour, à notre plus grand plaisir, avec un film intense et audacieux qui lui a valu une sélection officielle aux JCC cette année, commente encore l’Agora.

Synopsis :

Dali et Mariem attendent avec impatience l’arrivée de leur premier enfant. Le jour de l’accouchement, le médecin leur apprend que le bébé a une particularité rare : il porte les deux sexes mâle et femelle.

Bouleversé par cette nouvelle et confronté à ses démons, Dali n’arrive plus à jouer son rôle auprès de Mariem et de leur enfant.

📍 Avec: Fatma Sfar – Bilel Slatnia – Jamel Madani – Sabah Bouzouita

📍 Musique : le grand Hamza Bouchnak