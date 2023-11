Les Israéliens cassent les bras et les doigts de l’enfant prisonnier Mohamed Nazzel (vidéo)

Une semaine avant sa libération dans le cadre de l’accord d’échange de prisonniers entre Israël et le Hamas, les geôliers israéliens ont sauvagement battu l’enfant prisonnier Mohamed Nazzel, lui causant des fractures dans ses deux bras et ses doigts et le laissant sans aucun soin. De plus, l’enfant était emprisonné avec des adultes. Vidéo.

Ce n’est qu’après sa libération dans la nuit du lundi 27 novembre 2023 que Mohamed Nazzel a reçu les premiers soins dans un hôpital de Cisjordanie.

L’enfant, après une incarcération de trois mois sans accusation aucune, raconte les conditions de détention atroces et arbitraires dans lesquelles vivaient les détenus palestiniens dont le manque d’eau et de nourriture et le froid en les laissant avec les vêtements d’été en plein hiver. Dans chaque lit, plusieurs prisonniers sont entassés.

Un témoignage accablant que les Occidentaux, qui ne cessent d’accuser le Hamas de terrorisme et de barbarie, devraient écouter pour savoir que le terrorisme est pratiqué par leurs amis israéliens qu’ils soutiennent aveuglement.

Il suffit de comparer l’état des otages israéliens libérés, tous en très bonne santé et disent avoir été bien traités, eux et leurs animaux de compagnie, avec l’état des prisonniers palestiniens libérés des prisons israéliennes pour comprendre où se trouve réellement le terrorisme, la sauvagerie et la barbarie : du côté des colonisateurs. Mais ces Occidentaux, dès qu’iol s’agit d’Israël, deviennent sourds et aveugles.

I. B.