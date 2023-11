Quelle formule réunira l’Égypte et Israël à Gaza…  «après le Hamas» ?

Une convergence d’intérêts s’est créée entre Israël et l’Égypte grâce à des stratégies contradictoires, qui a été brisée en grande pompe après l’opération «Déluge d’Al-Aqsa» menée par le Hamas en Israël, le 7 octobre dernier. Mais ni Israël ni l’Égypte n’ont de plan pour le «lendemain» [de la guerre israélienne contre Gaza]. Mais ils devront bientôt examiner comment construire un plan d’action commun dans ce territoire… sans le Hamas, qui a servi jusque-là d’axe les reliant.

Par Zvi Bar’el *

La stratégie suivie par Benyamin Netanyahou contre le Hamas, dans le but de contrecarrer toute opportunité de négociations politiques entre Israël et une direction palestinienne représentative, était basée sur un «concept» dont le résumé est que «l’argent apportera le calme», pas seulement la sécurité. Renforcer le pouvoir du Hamas signifie affaiblir l’Autorité palestinienne et décider du sort de tout projet politique.

Après l’effondrement de ce concept, Netanyahou investit de grands efforts pour sauver quelque chose de cette stratégie. Sa déclaration, qui exclut la possibilité que l’Autorité assume la responsabilité de la gestion du secteur, est un élément essentiel de cette stratégie. Mais si Netanyahou portait la responsabilité directe et exclusive de la définition de la stratégie et de la mise en œuvre du «concept», il avait un partenaire essentiel, le président égyptien.

Les relations entre Sissi, Israël et le Hamas

Abdelfattah Sissi, qui s’est imposé comme médiateur exclusif entre Israël et le Hamas, et comme le leader qui a été convoqué à chaque confrontation [d’Israël] avec le Hamas et qui a servi de modèle pour l’entente entre les deux parties, a obtenu de grands acquis politiques grâce à ce concept. Car bien que le Qatar soit le pays qui a transféré des milliards de dollars au Hamas et a donné refuge aux dirigeants du Hamas sur son territoire, c’est l’Égypte qui s’est placée en position de médiateur, et ce, non seulement grâce à son contrôle du passage [frontalier] de Rafah, qui est le bol d’oxygène vital pour le Hamas et la bande de Gaza.

Alors que l’Égypte et le Qatar mènent des négociations entre Israël et le Hamas sur la libération des [otages israéliens kidnappées par Hamas], et que le président américain Biden fait l’éloge du dirigeant égyptien et le remercie pour ses efforts, il est difficile de se rappeler que Biden lui-même a annoncé lors de sa campagne électorale qu’il «mettra fin aux chèques en blanc donnés à Sissi, le dictateur favori de Trump.»

Comme d’habitude face à des dirigeants rejetés comme Erdogan puis Netanyahou, Biden a attendu quatre mois avant de passer le premier appel téléphonique avec Sissi, après que le président égyptien ait réussi à parvenir à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, mettant fin à l’opération [israélienne] «Gardien des murs» en mai 2021. Dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu, l’Égypte s’est engagée à investir un demi-milliard de dollars dans la reconstruction de la bande de Gaza et a même commencé à mener de vastes opérations de reconstruction dans la bande de Gaza en coordination avec le Hamas. Mais face au concept israélien, l’Égypte avait d’autres considérations lourdes qui ont motivé la décision d’investir dans ce secteur, les efforts de médiation et la construction d’un partenariat avec le Hamas.

Les relations entre Sissi et le Hamas ont commencé par une guerre. Après la destitution de Mohamed Morsi, président égyptien élu et homme des Frères musulmans, Sissi a déclaré une guerre acharnée au mouvement des Frères musulmans et au le Hamas, son enfant gâté, comme l’ont qualifié les médias égyptiens.

Après la destitution de Morsi, Sissi a limogé le chef des renseignements, Mohamed Shehata, qui était chef des renseignements militaires sous le commandement d’Omar Suleiman à l’époque du président Hosni Moubarak et a été nommé pour gérer l’accord Shalit avec le Hamas en raison de ses relations étroites avec cette [organisation] et avec d’autres organisations palestiniennes, qu’il parrainait depuis des années.

Le Caire-Tel Aviv : deux stratégies contradictoires

Dans le cadre de la purge des officiers du renseignement qui avaient occupé des postes sous le commandement de Moubarak, Shehata et certains officiers supérieurs ont dû partir, et la nomination de Muhammad Farid Al-Tahami et d’un certain nombre d’officiers supérieurs affiliés à «l’aile belliciste» et qui a exigé de rompre les liens avec le Hamas et de le combattre, ce qui a accumulé des preuves selon lesquelles ses membres ont pris d’assaut la prison de Natroun et libéré des membres du mouvement des Frères musulmans, et qu’il a coopéré avec des organisations terroristes islamiques qui opéraient dans la péninsule du Sinaï, et puis avec la branche de l’Etat islamique (Daêch) là-bas.

En février 2015, le Hamas était considéré comme une organisation terroriste, mais cette décision a été annulée quatre mois plus tard en raison du «manque d’autorité du tribunal pour prendre une décision dans cette affaire». La décision de Sissi de «nettoyer» l’organisation ne faisait aucun doute. Le porte-parole du Hamas de l’époque, Samer Abu Zuhri, a déclaré dans une interview que la décision de déclassifier le Hamas comme organisation terroriste «représente l’engagement du Caire envers son rôle important dans la question palestinienne. Il ne fait aucun doute que cette décision aura un impact et des résultats positifs sur les relations entre le Hamas et le Caire.»

Les résultats positifs ont été retardés. La même année, l’Égypte a détruit 3 000 tunnels reliant la bande de Gaza à la péninsule du Sinaï et a inondé d’autres tunnels avec de l’eau de mer et des eaux usées. Il a nivelé des zones à une profondeur de 1,5 à 3 km le long de la frontière entre la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï pour empêcher les membres de l’Etat islamique du Sinaï d’entrer et de sortir de la bande de Gaza.

Israël considère le projet égyptien de destruction du tunnel comme faisant partie de la lutte commune contre le Hamas. Quant à l’Égypte, elle se préoccupait avant tout de mettre un terme aux activités de l’Etat islamique. Deux ans plus tard, en 2017, Ismail Haniyeh s’est rendu en Égypte et une nouvelle page s’est ouverte dans les relations entre l’Égypte et le Hamas, qui s’est engagé à «protéger les frontières et à empêcher toute atteinte à la sécurité nationale égyptienne». Un an plus tard, le Hamas a stationné des centaines de combattants à la frontière avec l’Égypte, conformément à son engagement d’empêcher les mouvements de terroristes vers et depuis le Sinaï.

Le réseau de relations entre l’Égypte et le Hamas est ainsi devenu partie intégrante de la politique intérieure égyptienne à l’heure où le Hamas est devenu une arme supplémentaire au service de la lutte contre le terrorisme en Égypte.

Le Hamas, qui a rompu ses liens avec la Syrie en 2012, puis avec l’Iran, a trouvé refuge au Qatar et en Turquie. Et une alternative aux relations avec l’Egypte. Mais cet équilibre de dépendance, qui faisait de l’Égypte le maître de la question palestinienne, non seulement dans la bande de Gaza mais aussi en Cisjordanie, était sur le point d’être ébranlé au moment où commençait la signature des accords d’Abraham.

L’Egypte reprend sa place majeure de médiateur

En fait, l’Égypte a soutenu les accords par le biais de déclarations, mais ces accords menaçaient l’exclusivité de l’Égypte en tant qu’État de l’axe entre Israël et les Palestiniens, et entre elle et d’autres pays arabes avec lesquels Israël n’avait aucune relation.

L’Égypte était particulièrement préoccupée par le projet de reprise de l’activité de l’oléoduc Eilat-Ashkelon, par lequel aurait été transporté le pétrole importé par Israël depuis les Émirats. Selon les estimations égyptiennes, ce projet réduira de 12 à 17% le volume des échanges commerciaux dans le canal de Suez et érodera considérablement les revenus égyptiens.

Le plus important est que ces accords ont retiré à l’Égypte son monopole sur les relations entre Israël et le monde arabe, jusqu’à ce que l’opération «Gardien des murs» lui offre l’occasion de jouer à nouveau le rôle de médiateur entre le Hamas et Israël, rôle dans lequel l’Égypte a été contrainte d’impliquer le Qatar, mais le Caire est redevenu un pays majeur dans le conflit entre Israël et les Palestiniens.

Ce rôle a amené l’Égypte à s’engager à préserver la position du Hamas en tant qu’autorité à Gaza et en tant que partenaire vis-à-vis d’Israël. Ainsi, alors qu’Israël développait le concept de «l’argent pour la tranquillité» avec l’encouragement de l’Égypte à maintenir le calme, ce concept garantissait le rôle et la position politique de l’Égypte vis-à-vis d’Israël et des États-Unis.

D’un autre côté, l’Égypte a déployé de nombreux efforts pour parvenir à une réconciliation entre le Fatah et le Hamas afin de former un gouvernement palestinien sous ses auspices, contrairement à la stratégie israélienne qui cherchait à maintenir la division. L’Égypte n’a pas «trompé» Israël lorsqu’elle s’est efforcée de renforcer l’autorité du Hamas dans la bande de Gaza en fournissant des installations, une aide à la reconstruction et une aide économique.

Une convergence d’intérêts s’est créée entre Israël et l’Égypte grâce à des stratégies contradictoires, qui a été brisée en grande pompe le 7 octobre. Ni Israël ni l’Égypte n’ont de plan pour le «lendemain» [de la guerre à Gaza]. Mais ils devront bientôt examiner comment construire un plan d’action commun dans ce territoire… sans le Hamas, qui a servi d’axe les reliant. **

* Analyste politique israélien.

** Article traduit du journal Haaretz.