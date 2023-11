Tunisair : Partenariat avec la Fédération mondiale des Villes Touristiques, l’ONTT et Capital Airports Holdings

La Conférence régionale Afrique WTCF Tunisie 2023, organisée conjointement par le ministère tunisien du Tourisme et de l’Artisanat, l’Office national tunisien du Tourisme et la Fédération mondiale des Villes Touristiques WTCF, s’est ouverte le 27 novembre 2023 en Tunisie.

Cet évènement a réuni plus de 200 délégués, dont des représentants des villes membres de la WTCF, des représentants d’organisations internationales, des chefs d’entreprises touristiques, des experts de la culture et du tourisme et des organisations médiatiques de renom.

La conférence a offert l’occasion à TUNISAIR de signer aujourd’hui, une convention de partenariat avec la Fédération Mondiale des Villes Touristiques, l’Office National du Tourisme Tunisien et Capital Airports Holdings. Outre l’objectif de booster l’ouverture de la ligne reliant la Tunisie 🇹🇳 à la Chine 🇨🇳 ,l’initiative de TUNISAIR a également pour ambition de promouvoir le développement des échanges dans les domaines de la culture et du tourisme de la Tunisie.

Il est à noter que la Fédération Mondiale des Villes Touristiques a été créée en 2012 et est la première organisation mondiale de tourisme international initiée par Beijing avec les villes comme principal organe.

