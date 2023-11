Tunisie : L’Institut Français déplore le décès de Bakhta Ben Tara

L’Institut Français de Tunisie (IFT) a annoncé, ce jeudi 30 novembre 2023, le décès de Bakhta Ben Tara (Agent de l’action culturelle), «l’étoile lumineuse du paysage culturel tunisien».

«C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Bakhta Ben Tara, notre collègue, amie de l’Institut français de Tunisie, mais aussi, et surtout, notre étoile lumineuse du paysage culturel tunisien.

Toute personne l’ayant connue, personnellement, comme professionnellement, ne peut que se souvenir avec émotions de ses rires, ses joies et de sa passion vibrante, qui ont accompagné nombre d’artistes et de projets culturels. Bakhta, entourée de ses proches, s’en est allée aujourd’hui. À sa famille, ses proches ses proches et ses ami.es nous leur exprimons nos plus vives condoléances».

L’Université Paris-Dauphine-Tunis où Bakhta Ben Tara suivait des études au sein du programme d’Executive Master Management et Politiques de la Culture a également rendu hommage à la regrettée : «Sa fraîcheur et son sourire vont terriblement nous manquer. Bakhta Ben Tara, étudiante nous a quitté aux termes d’un combat courageux contre la maladie.

Toute la communauté des Dauphinois en Tunisie, la Direction Générale, les équipes pédagogique et administrative et ses camarades de promotions adressent leurs sincères condoléances à sa famille. RIP Baktha. Allah yarhamha»