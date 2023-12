Affaire Aïn Skhouna : Peine de mort confirmée en appel pour deux accusés

La justice s’est prononcée sur le sort des accusés ayant pris part aux affrontements en 2020 ayant opposé deux clans de Béni Khedache (Médenine) et de Douz (Kébili), et ayant fait 3 morts et une cinquantaine de blessés à Aïn Skhouna .

La Cour d’Appel du tribunal de Gabès a confirmé la peine de mort prononcée le 14 mars derniers contre deux accusés ( un en détention, et le second toujours en fuite) condamnés pour meurtre avec préméditation.

Quant aux 4 autres accusés condamnés en première instance à la peine capitale, la Cour d’appel a réduit leur peine à 20 ans de prison, sachant que 7 autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 4 à 8 ans de prison ferme.

Rappelons que les faits remontent aux 12 et 13 décembre 2020, et que les deux clans regroupant au moins 1.000 personnes, qui se disputaient une zone commune à Aïn Skhouna, s’étaient bagarrés à coups de bâtons, de pierres ainsi qu’avec des fusils de chasse.

Au bout de deux jours d’intervention, la garde nationale est parvenue à mettre fin au conflit qui a coûté la vie à 3 personnes et fait une cinquantaine de blessés.

Y. N.