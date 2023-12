Plan américain pour le déplacement forcé des populations civiles de Gaza

Le journal londonien Al-Quds Al-Arabi, citant le journal israélien Israël Today, a révélé un nouveau plan en préparation par le Congrès américain liant l’octroi d’une aide financière importante à un certain nombre de pays arabes, menés par l’Égypte, en échange de leur acceptation de réfugiés de Gaza.

Le journal hébreu a ajouté que les auteurs du plan essayaient de le garder hors de la circulation médiatique, et il a été présenté aux hauts membres de la Chambre des représentants et du Sénat des partis démocrate et républicain. Il a expliqué que le projet était promu par le représentant américain Joey Wilson.

Le plan américain indique qu’«Israël cherche à éviter de nuire aux civils, mais le Hamas ne permet pas aux réfugiés de partir et l’Égypte n’accepte pas d’ouvrir ses frontières». Selon le plan américain en préparation, «la seule solution morale est de faire en sorte que l’Égypte ouvre ses frontières et laisse entrer les réfugiés».

Le plan propose qu’un milliard de dollars d’aide étrangère soit alloué aux réfugiés de Gaza qui seront autorisés à entrer en Égypte.

Selon le plan, l’Égypte ne devrait pas être le seul pays à devoir accueillir des réfugiés : l’Irak et le Yémen seront inclus dans le plan en échange d’environ un milliard de dollars d’aide étrangère américaine, et la Turquie recevra plus de 150 millions de dollars.

Le journal ajoute que chacun de ces pays recevra suffisamment d’aide étrangère et disposera d’une population suffisamment nombreuse pour pouvoir accueillir des réfugiés, qui représentent moins de 1% de sa population. Les auteurs du plan appellent le gouvernement américain à allouer cette aide financière à l’Egypte, à l’Irak, au Yémen et à la Turquie, à condition d’accueillir un certain nombre de réfugiés.

Le plan détaille le nombre de Gazaouis que chaque pays recevra : un million en Égypte (0,9% de la population), un demi-million en Turquie (0,6% des Turcs), 250 000 en Irak (0,6%) et 250 000 au Yémen (0,75% de la population yéménite).

Le journal hébreu a indiqué que depuis 2011 et la guerre civile syrienne en cours, 6,7 millions de Syriens ont fui la Syrie à travers les pays voisins, et 3,2 millions de réfugiés syriens ont été transférés en Turquie, 789 000 au Liban, 653 000 en Jordanie et 150 000 en Égypte. D’autres pays du Moyen-Orient et d’Europe en ont reçu des centaines de milliers.

I. B.