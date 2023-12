Tunisie : Arrestation de 6 terroristes qui préparaient une opération d’«ihtitab» au Cap-Bon

Le ministère de l’Intérieur a annoncé l’arrestation de 6 éléments liés à l’organisation terroriste de Daech qui préparaient une opération d’«ihtitab» (vols et cambriolages pour financer le jihad), contre une société située dans le Cap-Bon.

L’opération a été menée par l’Unité nationale d’enquête dans les crimes terroristes en coordination avec le Pôle judiciaire antiterroriste et ce sur la base d’informations et d’investigations ayant permis de démanteler une cellule terroriste et d’arrêter 6 de ses membres, lit-on dans le communiqué du département de l’Intérieur publié dans la soirée de ce vendredi 1er décembre 2023.

Liés à l’organisation terroriste de Daech, les 6 terroristes ont avoué qu’ils préparaient notamment une opération d’«ihtitab» contre une société située dans le Cap-Bon.

Le Pôle judiciaire antiterroriste a ordonné la mise en détention des 6 terroristes et la poursuite de l’enquête, ajoute encore la même source.

Y. N.