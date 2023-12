En fuite, un dealer et un violeur d’une mineure arrêtés à Monastir

La Direction générale de la garde générale (DGGN) a annoncé ce samedi 2 décembre 2023, l’arrestation d’un individu condamné, par contumace, à la prison ferme pour le viol d’une mineure.

En fuite, le violeur originaire de Menzel Ennour a été condamné à 10 ans de prison ferme pour enlèvement et abus sexuel contre une mineure par l’usage de violences et menaces, indique la DGGN en affirmant que ce dernier a été identifié et arrêté par une patrouille de la garde nationale.

Dans son communiqué, la DGGN a également annoncé l’arrestation d’un dealer en fuite, condamné quant à lui à 9 ans de prison pour trafic de drogue et recherché dans d’autres affaires similaires, ajoute la même source.

Y. N.