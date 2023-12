Moez Belhassine à l’Artigiano in Fiera à Milan  

La ministre italienne du Tourisme Daniela Santanché a inauguré, samedi 2 décembre 2023, la 27e édition d’Artigiano in Fiera dans les pavillons de Fiera Milano Rho, en présence de son homologue Mohamed Moez Belhassine, la Tunisie étant le pays d’honneur de cette édition.

«Les foires sont également très importantes pour le tourisme et contribuent à la dé-saisonnalisation, le véritable défi du secteur, et c’est l’un des événements que le monde nous envie le plus», a déclaré Santanché. Pour Belhassine, cette foire est «une opportunité de renforcer davantage les liens entre nos pays». «Nous sommes deux peuples qui ont beaucoup de choses en commun et nous devons voir cela en négligeant les différences. Cette foire, comme toutes les foires, est aussi synonyme de paix», a renchéri Santanché, dans une allusion à la guerre menée actuellement par Israël contre la bande de Gaza. Et sur laquelle les positions des deux pays divergent beaucoup.

Avec plus de 2 550 exposants (dont plus de 600 nouveaux) venus de 86 pays, le salon est le plus grand événement international du secteur.

L’Italie est présente en force, tout comme l’Europe où la France se démarque par ses artisans et ses produits de qualité, mais aussi l’Espagne, l’Autriche et le Portugal.

Artigiano in Fiera reste ouvert jusqu’au 10 décembre. Comme l’a déclaré le président de l’événement Antonio Intiglietta, un million de visiteurs sont attendus.

I. B. (avec l’agence Ansa).