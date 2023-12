Fabrizio Saggio nommé conseiller diplomatique de Giorgia Meloni

Fabrizio Saggio vient d’être retiré de ses fonctions d’ambassadeur d’Italie en Tunisie pour devenir conseiller diplomatique du Premier ministre Giorgia Meloni. (Illustration : poignée de main entre Fabrizio Saggio et le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar).

Le conseil des ministres italien, sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Antonio Tajani, a décidé de retirer le ministre plénipotentiaire Fabrizio Saggio de ses fonctions actuelles et de le nommer conseiller diplomatique du Premier ministre.

Saggio, jusqu’à présent ambassadeur en Tunisie, remplace le démissionnaire Francesco Maria Talò. Comme l’explique la note, Saggio «a été désigné comme coordinateur de la structure de mission du Plan Mattei» qui est «en cours de mise en place», indique l’agence italienne Ansamed.

Le plan Mattei pour l’Afrique est un «projet stratégique» qui, selon Meloni, vise plusieurs objectifs, notamment «le développement des pays africains face à une situation explosive où la gestion des flux migratoires devient évidemment extrêmement difficile».

Le Plan Mattei d’une durée de quatre ans «identifie les domaines d’intervention et les priorités d’action, avec une référence particulière aux secteurs suivants : coopération au développement, promotion des exportations et des investissements, éducation et formation professionnelle, recherche et innovation, santé, agriculture et sécurité alimentaire, approvisionnement et exploitation durable des ressources naturelles, y compris l’eau et l’énergie, protection de l’environnement et adaptation au changement climatique, modernisation et renforcement des infrastructures, y compris numériques, valorisation et développement du partenariat énergétique également dans le domaine des sources renouvelables, le soutien à l’entrepreneuriat et en particulier aux jeunes et aux femmes, la promotion de l’emploi, la prévention et la lutte contre l’immigration irrégulière».

Même si elle est citée en dernier, la lutte contre l’immigration irrégulière reste le principal objectif de ce plan.

I. B.