Festival de Théâtre pour enfants de Neapolis du 17 au 24 décembre à Nabeul

La 36e édition du Festival international de Théâtre pour Enfants de Neapolis se déroulera du 17 au 24 décembre 2023 à Nabeul.

Sous le slogan « Save the Earth » (Sauvons la Terre), la 36e édition rendra hommage à l’’enfant palestinien, qui sera au cœur du Festival qui accueillera des artistes en provenance de la Palestine, de l’Algérie, de l’Égypte, de la Libye, de l’Italie, de l’Espagne, et de l’Italie, entre autres pays.

Les passionnés par le théâtre pour enfants, désireux de vivre une expérience exceptionnelle sont invités à participer au Festival qui invite les intéressés à rejoindre son équipe dynamique de bénévoles pleine de vitalité.

L’engagement du festival à impliquer les bénévoles à chaque édition découle de la reconnaissance de leur dévouement, de leur enthousiasme, et de la foi en leur capacité à apporter une contribution significative.

Être volontaire lors du Festival de Théâtre pour Enfants de Neapolis à Nabeul signifie que vous avez l’opportunité de partager des moments riches en émotions et en réactions, de découvrir les coulisses de l’organisation d’un des festivals les plus prestigieux au monde, dans le monde arabe, et de développer votre expérience en acquérant de nouvelles compétences.

Pour participer et pour plus d’informations contactez le 24124408.