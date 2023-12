Kasserine : Mandats de dépôt contre 5 suspects dans une affaire de complot contre la sûreté de l’Etat

Le juge d’instruction a émis, hier mercredi 6 décembre 2023, des mandats de dépôt dans le cadre de l’affaire du complot contre la sûreté de l’État contre 5 personnes arrêtées fin novembre à Kasserine.

Ces derniers ont été déférés devant le Pôle antiterroriste qui a décidé de les placer en détention, alors que l’enquête se poursuit sachant qie 3 autres suspects dans cette affaire ont été laissés libres et devront rester à la disposition de la justice.

Notons que ka police avait arrêté 8 individus, dont des cadres de la fonction publique et un promoteur immobilier qui se réunissaient régulièrement et qui, selon les premiers éléments de l’enquête, avaient planifiés de mener des actions en vue de saboter les prochaines élections. Ils sont également accusé et d’avoir diffamé et proféré des offenses contre le président de la République.

Y. N.