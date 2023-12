Affaire de «complot» : Les détenus en grève de la faim symbolique le 10 Décembre

Les détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat ont annoncé qu’ils vont observer une grève de la faim symbolique (une journée), dimanche prochain à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Homme célébrée le 10 décembre de chaque année dans le monde

Dans un post publié dans la soirée du jeudi 7 décembre 2023, la Coordination des familles des détenus a précisé que cette grève de la faim symbolique sera observé afin de dénoncer «l’agression brutale d’Israël contre la bande de Gaza et les massacres et crimes de guerre commis contre des civils sans défense à la lumière du silence honteux des autorités arabes».

Les détenus seront également en grève de la faim pour dénoncer «les violations graves et croissantes des libertés et des droits de l’homme en Tunisie ainsi que les procès politiques contre les opposants, les journalistes et avocats, basés sur le tristement célèbre décret 54».

Par ce mouvement, les détenus souhaitent aussi exprimer leur colère suite à leur détention qui dure depuis plusieurs mois estimant qu’ils n’ont «commis aucun crime ni délit…», ajoute la même source.

Y. N.