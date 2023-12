Images de Palestiniens maltraités par l’armée israélienne (vidéo)

La Israeli Public Broadcasting Corporation (IPBC) a publié, jeudi 7 décembre 2023, des photos et un clip vidéo de dizaines de Palestiniens de la bande de Gaza emmenés nus par temps froid vers des centres de détention israéliens.

Les Palestiniens détenus sont apparus dans la rue en sous-vêtements dans une scène choquante, entourés par des soldats israéliens. Une photo montre d’autres détenus menottés et en sous-vêtements dans une rue quelque part dans la bande de Gaza. Sur une troisième photo, on voit des détenus entassés à l’arrière d’un camion militaire israélien.

La IPBS a annoncé : «Les forces de l’armée israélienne ont arrêté des dizaines d’hommes lors d’une opération dans le nord de la bande de Gaza.» Elle a ajouté, comme si cela pouvait justifier un tel acte barbare : «L’objectif est de vérifier si certains d’entre eux sont des militants ou des activistes du Hamas.»

En d’autres termes, les personnes ainsi humiliées sont des gens comme vous et moi, qui n’ont fait de mal à personne. Mais, dans sa logique génocidaire, l’Etat barbare juif se croit tout permis, surtout qu’il est soutenu par les Etats génocidaires occidentaux, ses géniteurs.

La JBS avait précédemment déclaré qu’Israël avait «arrêté 700 Palestiniens de l’intérieur de la bande de Gaza depuis le début de la guerre». Ce nombre avait été annoncé avant que l’arrestation de dizaines de Palestiniens n’ait été révélée jeudi, par l’lPBS, qui n’en a pas précisé le nombre.

Husam Zomlot, l’ambassadeur palestinien en Grande-Bretagne, a commenté jeudi les photos des détenus à Gaza, déclarant : «Les médias israéliens n’ont pas montré le massacre d’enfants palestiniens et de civils innocents, ni la destruction complète de Gaza. Mais ils n’ont pas hésité à montrer ces images brutales des forces d’occupation israéliennes arrêtant et déshabillant des civils extraits d’un abri de l’Onu à Gaza. Cela évoque certaines des périodes les plus sombres de l’histoire de l’humanité.»

Le plus grave dans cette affaire c’est que ce sont les Israéliens eux-mêmes qui ont diffusé ces images. Ils sont fiers de leurs crimes de guerre qu’ils affichent au nez et à la barbe du monde entier. Parions que les médias de leurs parrains occidentaux se garderont, eux, de les montrer !

I. B.