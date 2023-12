Tunisie : « La Bague de Didon » dans les salles à partir du 13 décembre (Bande-annonce)

« La Bague de Didon » un film tunisien fantastique réalisé par Mohamed Khalil Bahri et scénarisé par Ahmed Landolsi, fera sa sortie nationale à partir du 13 décembre 2023.

Présenté comme le premier film d’aventures et de fantasy destiné aux enfants en Tunisie et dans le monde arabe, « La Bague de Didon » raconte l’histoire de Alyssa, une jeune fille intelligente et responsable. Son grand-père est un historien spécialisé dans l’histoire de Carthage la punique, qui cachait un secret de la Reine Didon de Carthage. Suite à son décès, Alyssa va se lancer avec ses amis écoliers: Kenza, Lahlouha et Sami à la recherche de ce secret bien gardé avant qu’il ne tombe dans les mains des malfaiteurs.

Présenté en avant première ce soir au Cinéma Le Colisée, il sera également projeté demain, samedi 9 décembre à 19h au Cinéma Pathé Tunis City : «Plongez dans l’univers magique de « La Bague de Didon » ✨ 👧👦 Ne manquez pas l’occasion d’être parmi les premiers et achetez vos billets dès maintenant sur www.pathe.tn ou directement sur place !»