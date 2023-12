Carthage Symphony Orchestra : Voyage à travers l’opéra italien au Théâtre municipal de Tunis

Au programme Samedi 16 Décembre 2023 au Théâtre municipal de Tunis, un voyage à travers les airs les plus célèbres de l’opéra italien en compagnie du Carthage Symphony Orchestra sous la baguette du Maestro Hafedh Makni qui se fera le plaisir de recevoir la Soprano Meryem Khazzen pour la deuxième fois.

Ça sera également l’occasion de découvrir la nouvelle promo des choristes du CSO, qui viennent de rejoindre notre choeur et feront donc leur baptême de scène.

Que vous soyez un amateur de musique classique ou un néophyte curieux, Hafedh Makni, Mourad Gaâloul, notre chef de choeur, tous les musiciens et choristes du CSO vous promettent une symphonie d’émotions, où chaque note est une déclaration d’amour et chaque mot une ode à la paix, espérant vous transporter dans un voyage sensoriel, transcendant les frontières et créant des ponts entre les cœurs.

Rendez-vous donc Samedi 16 décembre au théâtre municipal de Tunis, les billets à 25, 30 et 35 TND en vente :

au théâtre municipal de Tunis

au centre culturel Le Boulevard des Arts à Mutuelleville

sur teskerti.tn : https://teskerti.tn/…/concert-symphonique-moments-lyriques

🔥🔥🔥 En plus des places habituelles, il est possible d’acquérir des loges entière sur terkerti.tn

