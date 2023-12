Fawaz Gerges : «Le monde arabe bouillonne et risque d’exploser» (Vidéo)

Sur CNN, le politologue américano-libanais Fawaz Gerges a mis en garde les États-Unis contre l’extrême colère du monde arabe qu’il qualifie de bombe dont la déflagration déstabilisera tout le Moyen-Orient à cause du soutien aveugle de Washington à Israël qui laisse faire le génocide israélien à Gaza.

Par Imed Bahri

Le politologue chef de département du Moyen-Orient à la London School of Economics qui a précédemment enseigné à Harvard, à Columbia et à Oxford était l’invité, samedi 9 décembre 2023, de la principale émission politique de CNN Amanpour animée par la célèbre journaliste Christiane Amanpour.

Colère populaire au Moyen-Orient contre les États-Unis

Interrogé d’abord sur la manière dans cette guerre a affecté le Moyen-Orient, M. Gerges a répondu: «J’ai écrit et effectué des études sur le Moyen-Orient pendant 40 ans. Je n’ai jamais vu la région avec autant de bouillonnement, d’explosion et de colère. Il y a énormément de haine, de rage et de colère aussi bien contre Israël que les États-Unis. Ma crainte est que Gaza devienne facilement une bombe dont la déflagration conduirait à l’explosion de la stabilité régionale. Je ne peux pas vous dire l’étendue de la colère populaire et le ressentiment contre les États-Unis.»

Fawaz Gerges ne s’est pas contenté de critiquer Israël comme le font beaucoup d’analystes qui évitent de pointer du doigt la complicité américaine. Une complicité qui s’est traduite dernièrement par le veto américain vendredi soir au Conseil de sécurité de l’Onu contre le projet de résolution sur le cessez-le-feu à Gaza. Même le Royaume-Uni, grand soutien d’Israël et protagoniste historique de sa création, s’est abstenu et n’a pas utilisé son veto.

Également, Washington a décidé samedi de livrer à Israël 14 000 obus pour les chars de combat Merkava, une décision défendue bec et ongles par le secrétaire d’État américain Anthony Blinken.

M. Gerges a poursuivi son intervention en estimant que «la politique étrangère de Joe Biden ne différait pas de celle de Donald Trump.» Le politologue explique : «Durant les deux dernière années, cette administration ne s’est pas investie que ce soit pour stopper les colonies israéliennes en Cisjordanie ou même pour essayer de créer un État palestinien. Qu’a fait cette administration durant l’année précédente? Elle a essayé de bâtir sur les Accords d’Abraham initiés par Trump pour construire une normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël parce que dans l’esprit de l’administration Biden et du gouvernement de Benyamin Netanyahou la normalisation avec l’Arabie saoudite signifie la fin du conflit israélo-arabe. L’idée principale pour les deux c’est que les Palestiniens peuvent être gérés, contrôlés et dominés, alors pourquoi devrions-nous engager dans un processus de paix?».

Les Américains n’ont pas le courage de dire à Israël : ‘‘Assez!’’

M. Gerges estime que ceux qui soutiennent la paix doivent reconnaître que ce qui est appelé la solution des deux États évoquée par les États-Unis n’était que de la parlotte qui n’a rien produit en enchaînant son raisonnement: «Dans les faits, quand les États-Unis parlaient de la solution des deux États, que se passait-il sur le terrain? Il y a aujourd’hui presque un million de colons qui vivent dans les territoires palestiniens occupés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Israël est dans une course contre la montre pour voler les terres palestiniennes et les coloniser. De ce fait la discussion sur la solution des deux États n’a fait que consolider l’occupation militaire israélienne.»

Le politologue a conclu son intervention par une pique percutante à l’endroit des responsables américains: «Je n’ai plus confiance dans la politique étrangère américaine parce que les hommes politiques américains n’ont pas l’audace et le courage moral de dire à Israël : ‘‘Assez!’’»

Fawaz Gerges a exprimé avec méthode et éloquence ce que pense et dit l’ensemble du monde arabe sur l’une des chaînes américaines les plus importantes et dans sa principale émission politique. Il a été la voix de toute une région que l’administration Biden malmène avec arrogance en soutenant l’effroyable et interminable génocide israélien.

Il est à indiquer que M. Gerges est spécialiste du Moyen-Orient mais aussi des relations entre les États-Unis et le monde arabe auxquelles il a consacré des ouvrages dont ‘‘L’Amérique et l’Islam politique’’ paru en 1999 et ‘‘Obama et le Moyen-Orient’’ paru en 2012.

