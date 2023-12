Le comité de défense dénonce des vices de procédure dans l’affaire visant Abir Moussi

Tout en appelant à la libération de la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, le Comité de défense a pointé du doigt des vices de procédure dans l’affaire la visant

Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi 12 décembre 2023, le Comité de Défense s’est exprimé sur l’état de santé de Abir Moussi, en, accusant «les autorités pénitentiaires de la prison civile de la Manouba, de laxisme quant à l’aide médicale devant être apportée à la présidente du PDL», et en affirmant que son état de santé s’est détérioré.

Le Comité de défense indique que Abir Moussi souffre depuis plusieurs semaines de douleurs dans différentes parties du corps, notamment à la tête, au dos et à l’épaule et qu’elle a récemment été transportée à l’hôpital Kassab pour un avis médical de spécialistes et pour procéder éventuellement à des examens médicaux.

Me Ali Bejaoui a pour sa part indiqué que le dossier de Me Moussi, avocate de son état, est «entaché de vices de procédure qui s’apparentent à de la corruption procédurale», a-t-il lancé, citant des violations relatives à l’autorisation de l’ouverture d’une enquête sur les dossiers d’audience, de saisie et de mise en garde à vue.

«Ces mesures n’ont pas été prises selon les règles de droit et de procédure dictées par le procureur général près la cour d’appel de Tunis, seule et unique autorité habilitée à agir en la matière lorsqu’il est question d’un avocat conformément aux dispositions de l’article 46 du décret-loi de 2011 sur la profession d’avocat», a expliqué Me Bejaoui.

Karim Krifa avocat et membre du PDL, a appelé pour sa part à apporter une preuve tangible de l’inscription sur la liste des experts judiciaires, de l’expert désigné pour mener les expertises dans l’affaire Abir Moussi, ajoutant qu’il alertera le ministère et le doyen des juges d’instruction «sur les abus constatés et sur cette usurpation d’identité».

Y. N.