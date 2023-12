Qui sont «les Arabisés», unité israélienne spécialisée dans l’infiltration? (vidéo)

Au sein de l’armée israélienne, il existe une unité d’élite spécialisée dans l’infiltration de la population palestinienne principalement en Cisjordanie qui s’appelle les Mista’arvim, les Arabisés.

Par Imed Bahri

Non pas les arabisants car un arabisant parle arabe et il y a des arabisants dans les différents services de l’appareil sécuritaire israélien mais les arabisés car au-delà de langue arabe, ils vont jusqu’à maîtriser le dialecte palestinien, apprennent les spécificités de la mentalité palestinienne, les codes vestimentaires, portent même le keffieh, des cache-col avec le drapeau palestinien, etc. Tout est fait pour pouvoir se fondre dans la population autochtone ne pas être démasqué.

«Les Arabisés effectuent ce que les soldats de l’armée régulière ne peuvent pas effectuer et accèdent à des endroits auxquels ces derniers ne peuvent pas accéder», explique Elon Barry, ancien membre de l’unité des Arabisés, qui poursuit : «Ils doivent connaître la culture et la mentalité et ils doivent comprendre le Coran. Dans les opérations, ils sont surnommés les colorés et les militaires en uniforme sont surnommés les verts».

Espionnage, kidnapping et assassinat

Danny Yatom*, ancien directeur du Mossad entre 1996 et 1998, déclare: «Ils sont d’une grande importance. Ils sont le cœur de nos opérations en Judée-Samarie (nom par lequel les sionistes désignent la Cisjordanie, Ndlr). Ils savent comment apparaître à Jénine et à Napelouse en étant comme les Arabes (les sionistes appellent les Palestiniens les Arabes car ils ne les considèrent pas comme un peuple, Ndlr)».

Leurs missions peuvent varier allant de l’espionnage, au kidnapping et jusqu’à l’assassinat. Des fois leurs missions sont d’une toute autre nature où ils opèrent conjointement avec les militaires en uniforme comme actuellement à Gaza où ils participent à des tentatives de libération des Israéliens qui y sont détenus. Jusque-là sans aucun succès…

Un passage du texte de la Jewish Virtual Library est saisissant car il contient deux informations de taille sur l’histoire des Arabisés: «La première unité de Mista’arvim, connue sous le nom de ‘‘Département arabe’’ (Ha-Machlaka Ha-Aravit), a été créée en 1942 en tant qu’unité du Palmach (l’un des gangs sionistes opérant dans la Palestine mandataire britannique, Ndlr). L’unité a été fondée à une époque où l’establishment juif coopérait avec les autorités mandataires britanniques en Palestine pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Britanniques avaient besoin d’agents de renseignement pour infiltrer la population locale du Levant et entraver les projets allemands dans la région.»

La première information est que l’unité n’a pas vu le jour en 1948 avec la fondation d’Israël mais bien avant, en 1942. La seconde information est que l’idée de cette unité ne vient pas du Palmach mais des Britanniques ce qui est une énième preuve que le mandat britannique en Palestine n’était qu’une étape transitoire pour la concrétisation du projet du mouvement sioniste de chasser le peuple palestinien de sa terre, de la spolier et de fonder un État israélien. Ce qui explique l’engagement inconditionnel de la Grande-Bretagne en faveur d’Israël, au point de fermer totalement les yeux sur ses crimes contre l’humanité.

Israël au-dessus du droit international

La Jewish Virtual Library poursuit qu’en «1986, Ehud Barak à l’époque général au sein de l’armée israélienne a créé une force Mista’arvim plus sophistiquée et mieux organisée appelée Duvdevan (cerise en hébreu)». Les recrues comprennent désormais souvent «des druzes et des bédouins» et elles ne sont plus exclusivement juives.

Le fait d’avoir une double personnalité engendre parmi beaucoup de membres de cette unité des problèmes d’ordre psychiatrique. Elon Barry déclare: «Je suis parvenu à une situation très difficile où j’ai failli mettre fin à mes jours. Certains de mes amis se sont suicidés et l’un d’entre eux est devenu fou et a été admis dans un hôpital psychiatrique».

Les opérations des Arabisés avec leurs assassinats, violence et violations des droits de l’homme sont illégales et devraient entraîner des sanctions mais Israël est au-dessus du droit international et bénéficie d’une impunité avec le soutien aveugle des États-Unis et des pays européens.

L’une des dernières opérations des Arabisés a eu lieu hier mardi 12 décembre 2023. L’Agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que des agents infiltrés de l’unité des Arabisés a kidnappé le jeune Muhammad Khalaf Al-Salahat, après avoir perquisitionné son magasin de la rue Al-Jabal dans le centre-ville de Bethléem en Cisjordanie

* Danny Yatom alias Le Prussien a été à la tête du Mossad de 1996 à 1998. Deux faits très importants ont eu lieu durant son passage à la tête des renseignements extérieurs israéliens. D’abord, la tentative d’assassinat du chef du bureau politique du Hamas de l’époque Khaled Mechaal à Amman. Et le deuxième fait révélé en 1999 par le journaliste britannique Gordon Thomas dans son ouvrage ‘‘Gideon’s Spies – The Secret History of the Mossad’’ est que le Mossad sous la direction de Danny Yatom a fait chanter le président américain Bill Clinton en détenant des enregistrements des discussions téléphoniques torrides entre le président et Monica Lewinsky que les services secrets israéliens ont troqué contre la libération d’un agent israélien («Mega») dans le collimateur de Washington. Aujourd’hui, Danny Yatom fume des cigares et témoigne dans tous les documentaires consacrés aux opérations des services israéliens.

Vidéo.