Révélation: Quand Israël documente ses propres crimes de guerre

Le journal israélien Haaretz révèle qu’un compte sur le réseau social Telegram appelé cyniquement ‘‘72 houris – Sans censure’’ (par allusion à la légende des 72 houris promises à chaque musulman au paradis), géré par des officiers de l’unité d’influence et de guerre psychologique de l’armée israélienne, a publié plus de 700 photos et vidéos de meurtres et de destructions que cette armée a perpétrés dans la bande de Gaza, «afin que tout le monde voit que nous sommes en train d’en finir avec eux» (sic !).

Ce compte a été lancé le 9 octobre dernier, deux jours après le début de la guerre d’Israël contre Gaza, sous le titre ô combien évocateur des ‘‘Vengeurs’’, avant d’être changé, le lendemain, en ‘‘L’enfer’’, puis un jour après en ‘‘72 houris – Sans censure’’.

Dans l’un des premiers postes publiés, on lit ceci : «Nous allons brûler leurs mères. Quel film nous avons, vous n’imaginez pas ! Nous entendons le bruit de leurs os se briser. Nous allons le montrer tout de suite. Soyez prêts.» Ils ont apposé au texte les photos des corps de soi-disant terroristes et prisonniers détenus sous le slogan «Nous achevons les cafards. Nous exterminons les rats du Hamas… Partagez cette beauté.»

À côté d’une vidéo montrant un soldat de Tsahal, qui trempe apparemment les balles de sa mitrailleuse dans la graisse de porc, on lit une légende disant : «Qui est ce frère héroïque !!! Il trempe les balles de sa mitrailleuse dans la graisse de porc. Vous n’aurez pas vos houris!» Plus loin on lit également: «Jus de poubelle !!! Voici un autre saboteur qui crève!! Vous devez entendre cela avec le son, et vous mourrez de rire.»

Chaque nuit ‘‘72 houris – Sans censure’’ diffuse une chronique des actions menées par l’armée israélienne contre la population de Gaza… sans aucune retenue ni censure, montrant les images les plus violentes et les plus abjectes accompagnées de textes tout aussi violents et abjects.

L’objectif de cette opération est de faire croire à l’opinion publique israélienne – car ces «contenus exclusifs» (sic !) lui sont destinés – qu’ils sont en train de liquider le Hamas, rapporte l’article du journal israélien traduit en arabe et publié par Al-Quds, ajoutant que le porte-parole de l’armée israélienne a évidemment démenti cette information mais une source haut placée au sein de Tshal a confirmée à Haaretz que ce sont des hommes de l’armée israélienne qui gèrent le compte en question de manière méthodique et suivie, alors que la loi de l’Etat hébreu interdit en principe toute propagande destinée à l’opinion publique intérieure.

Ce qui est capital dans cette histoire c’est de constater que les Israéliens ont documenté eux-mêmes leurs crimes de guerre ce qui peut être utilisé un jour contre eux. C’est dire le sentiment d’impunité totale qui les anime et qui leur permet d’aussi monumentales «imprudences».

Cet Etat voyou implanté par l’Occident au cœur du Moyen-Orient par la force des armes se sent-il au-dessus des lois imposées aux autres Etats du monde ?

Imed Bahri